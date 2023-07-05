Насувається Ель-Ніньо. Метеорологи повідомили про невідворотні наслідки

Всесвітня метеорологічна організація закликала країни готуватися до екстремальної спеки та інших кліматичних небезпек

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) оголосила про початок Ель-Ніньйо – феномена різкого підвищення температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, що означає сильну спеку, засухи та катастрофічні наводнення і опади у багатьох регіонах світу. Про це йдеться на сайті організації.

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Ель-Ніньо повертається після семирічної перерви і цього року може бути особливо сильним. Метеорологи прогнозують, що з 90% імовірністю явище триватиме всю другу половину 2023 року.

«Вплив Ель-Ніньо, ймовірно, призведе до різкого підвищення глобальної температури, тому що Ель-Ніньо посилить антропогенне потепління і це, ймовірно, підвищить глобальну температуру», – сказав керівник регіональних служб прогнозування клімату Всесвітньої метеорологічної організації Вільфран Муфума-Окіа.

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В очікуванні Ель-Ніньйо Всесвітня метеорологічна організація у своєму звіті, опублікованому у травні цього року, прогнозує, що існує 98% імовірність того, що принаймні один рік з наступних п'яти буде найтеплішим за всю історію спостережень, що поб'є рекорд, встановлений у 2016 році, коли спостерігали виключно сильний Ель-Ніньйо. Організація закликає уряди готуватися до екстремальних погодних явищ.

Зазначимо,що Ель-Ніньо вважається найбільшим природним кліматичним явищем на планеті. Це періодичне підвищення температури води в південній частині Тихого океану, що по ланцюжку запускає низку інших явищ. Ознаки цього феномена відзначали ще наприкінці XVIII ст. Велику увагу він привернув наприкінці 90-х, коли його наслідки виявилися особливо сильними. Востаннє це явище фіксували у 2014 році.

У ВМО раніше також повідомляли, що 2016 рік був «найтеплішим роком за всю історію спостережень через подвійний удар дуже потужної події Ель-Ніньйо та спричиненого людиною потепління через парникові гази». Оскільки вплив Ель-Ніньйо на глобальну температуру зазвичай проявляється через рік після його появи, вплив, ймовірно, буде найбільш очевидним у 2024 році.

Які зміни в атмосфері призводять до виникнення Ель-Ніньо? Журнал «National Geographic» пояснює, що на декілька років з невідомих для науковців причин пасати (вітри, що дмуть між тропіками цілий рік, в північній півкулі з північно-східного, в південній – з південно-східного напрямку – прим. «Главком») слабнуть або й узагалі щезають.

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Саме тоді тепла вода, що накопичилась біля Індонезії, переміщається в східному напрямку, піднімаючи температуру поверхневих вод біля Перу та інших місць на сході. Це переміщення у свою чергу впливає на стан атмосфери. Потепління вод у тропіках східної частини Тихого океану призводить до послаблення циркуляції Уолкера, і конвекційна зона інтенсивних дощів переміщається у східному напрямку – з заходу до центру та сходу тропічної області Тихого океану. Отже, це впливає на погодні умови цілої екваторіальної частини Тихого океану.