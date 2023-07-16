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Окупант скаржиться на гори трупів біля Антонівського мосту (перехоплення)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупант скаржиться на гори трупів біля Антонівського мосту (перехоплення)
Росіянин розповідає, що на їхніх позціях багато вбитих
фото з відкритих джерел

Тіла вбитих гниють просто неба, їх не можуть вивезти

Російський військовий поскаржився співрозмовниці, що через постійні обстріли з боку ЗСУ тіла вбитих окупантів гниють просто неба, їх не можуть вивезти. Про це йдеться у перехопленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За словами росіянина, він перебуває на позиції неподалік Антонівського мосту.

«Тут, на цьому Антонівському мосту. Тут з трупами все, і витягнути не можемо, турами все забито, нашими. Наші почали довбати сюди, під'їжджати до нас, до наших позицій і від нас довбати... вони то втечуть відразу, а ми залишаємося. Як хочете, так і виживайте. Мене дістала війна вже ця, вже не звертаю уваги, коли по рації кричать «повітря-повітря», – каже окупант.

У розмові окупант згадує російського диктатора Володимира Путіна та іронізує, що гора трупів, які розкладаються, на цьому напрямку – його хитрий план.

Раніше російский військовий скаржився другу на стан справ у армії. Він розповідав про відсутність боєприпасів, техніки та висміював телевізійну картинку, яку згодовують громадянам країни-агресора.

Нагадаємо, українські військові збільшили тиск на російські окупаційні війська на лівобережній частині Херсонщини поблизу зруйнованого Антонівського мосту, при цьому РФ змушена залучити частину своїх підрозділів для оборони на Запорізькому напрямку. 

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Теги: війна повітря перехоплення

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