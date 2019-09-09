«Список Путіна» перекладуть українською – Фейгін



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Роботу з перекладу досьє персон зі «Списку Путіна» ведуть волонтери - адвокат

Проєкт «Список Путіна» створюється з метою пошуку, закріплення та уніфікації даних про осіб, відповідальних за узурпацію влади у РФ

Базу даних «Список Путіна» зараз перекладають українською мовою. Про це повідомив в інтерв'ю Укрінформу адвокат Марк Фейгін.

Фейгін зазначив, що робота над «Списком…» проходить у рамках Форуму вільної Росії.

«Ми хочемо зробити українську версію бази даних «Списку Путіна», що, по-моєму, дуже важливо. Українське питання сьогодні є ключовим. Це важливо саме для української аудиторії. Вашій країні, яка постраждала від дій Кремля, просто необхідно мати набір таких досьє», - пояснив Фейгін.

За його словами, роботу з перекладу досьє персон зі «Списку Путіна» ведуть волонтери.

Юрист також уточнив, що «Список Путіна» не конкурує із сайтом «Миротворець». «У нас різні критерії відбору і різні аудиторії, до яких ми апелюємо для прийняття рішення. Ми багато працюємо з Конгресом США, з парламентами країн», - зазначив Фейгін.

Як відомо, «справа Сущенка» стала останнім кейсом адвоката Фейгіна. Під час процесу він був позбавлений у Росії статусу адвоката. Фейгін оскаржив це рішення в ЄСПЛ і чекає рішення Європейського суду.

Проєкт «Список Путіна» створюється Форумом вільної Росії з метою пошуку, закріплення та уніфікації даних про осіб, відповідальних за створення і функціонування системи узурпації влади і придушення громадянських свобод у сучасній Росії. Проєкт бачить своїм завданням збір інформації стосовно 12 категорій осіб, винних у становленні і діях путінського режиму: «Вожді», «Виконавці й ініціативники», «Праворуйнувачі», «Оператори» (топменеджери), «Олігархи», «Партнери» , «Золоті діти», «Гаманці», «Солов'ї», «Маріонетки і військові злочинці», «Зарубіжні агенти» (активісти клубу «Путінферштейн»), «Спільники» (серед діячів культури).