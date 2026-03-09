Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 10 березня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 10 березня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Релігійне свято 10 березня: День пам’яті святих мучеників Кондрата, Кипріяна, Анекта та інших

10 березня за новим календарем православна церква вшановує пам'ять святого мученика Кондрата та його сподвижників, які постраждали за Христа у III столітті. Це свято присвячене силі духу та незламності віри перед обличчям смертельних випробувань.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 10 березня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Кондрата, Кипріяна, Анекта та інших

Яке релігійне свято відзначається 10 березня 2026: традиції та молитва фото 1

Святий Кондрат народився в Коринфі за надзвичайних обставин: його мати, християнка Руфіна, тікала від переслідувань у гори й народила сина в пустелі, де невдовзі померла. Хлопець вижив завдяки Божому промислу та виховався на самоті, поки не зустрів християн, які навчили його грамоти та святої віри. Кондрат став відомим лікарем, що зцілював не лише тіла, а й душі людей.

Під час жорстоких гонінь імператора Декія Кондрата та його вірних друзів – Кипріяна, Анекта, Крискента, Павла та багатьох інших – було кинуто до в'язниці. Їх катували, намагаючись змусити принести жертву ідолам, але святі мученики залишалися непохитними. Зрештою, вони самі поклали голови під меч, славлячи Бога. За легендою, на місці їхньої страти забило джерело чистої води, що стало нагадуванням про їхній подвиг.

Молитви дня

О, святі мученики Христові Кондрате, Кипріяне та всі страстотерпці, що за істину постраждали! До вас ми підносимо свої молитви та благаємо: будьте нашими заступниками перед Престолом Всевишнього. Вимоліть у Господа для нас міцну віру, силу терпіти життєві негаразди та серце, сповнене любові. Захистіть країну нашу від ворогів, а душі наші — від спокус та зневіри. Нехай приклад вашої мужності надихає нас на добрі вчинки кожного дня.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вважали, що з цього дня весна починає завойовувати землю, а сонце стає по-справжньому яскравим:

  • Якщо цього дня чути грім – рік буде надзвичайно врожайним.
  • Швидкі й високі хмари віщують гарну погоду без опадів на найближчі дні.
  • Якщо навколо місяця видно туманне коло – незабаром прийде затяжне потепління.
  • Вважалося, що весняна вода цього дня має особливу силу, проте господиням радили бути обережними, щоб тала вода не підтопила льох чи хату.
  • Якщо прилетіли жайворонки – весна вже остаточно прийшла.

Читайте також:

Теги: свята свято релігія традиції календар православна церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Священник резюмував, що виявляти увагу та турботу до своїх половинок, матусь та бабусь потрібно постійно
Чи гріх святкувати 8 Березня: священник пояснив позицію церкви
Вчора, 17:15
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 березня, 00:00
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:00
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 березня, 00:00
Священний місяць Рамадан 2026
Рамадан-2026: екватор священного місяця. Традиції, правила та духовний сенс
2 березня, 21:43
Місячний календар на березень 2026: дати нового та повного Місяця
Місячний календар на березень 2026: дати нового та повного Місяця
23 лютого, 23:00
Українську мову знають та використовують приблизно 50 млн людей у всьому світі
День рідної мови 2026: історія свята, привітання та яскраві листівки
21 лютого, 07:00
14 лютого – Вселенська батьківська (м’ясопусна) субота
Вселенська батьківська субота 2026: дата, традиції, що не можна робити
14 лютого, 05:00
Яке релігійне свято відзначається 11 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 11 лютого 2026: традиції та молитва
10 лютого, 22:00

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 10 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 10 березня 2026: традиції та молитва
Єрмак на новому робочому місці: перші фото
Єрмак на новому робочому місці: перші фото
Захищав Україну від початку повномасштабної війни. Згадаймо Андрія Наконечного
Захищав Україну від початку повномасштабної війни. Згадаймо Андрія Наконечного
140 років від дня народження Георгія Нарбута: цікаві факти про батька українських грошей
140 років від дня народження Георгія Нарбута: цікаві факти про батька українських грошей
Дев'ять років поза законом: офіцер «Азову» зробив гучну заяву про очільника танкового інституту
Дев'ять років поза законом: офіцер «Азову» зробив гучну заяву про очільника танкового інституту
Держстат повідомив, коли можна буде зробити перепис населення України
Держстат повідомив, коли можна буде зробити перепис населення України

Новини

ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Сьогодні, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 17:28
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua