Яке релігійне свято відзначається 10 березня 2026: традиції та молитва

Релігійне свято 10 березня: День пам’яті святих мучеників Кондрата, Кипріяна, Анекта та інших

10 березня за новим календарем православна церква вшановує пам'ять святого мученика Кондрата та його сподвижників, які постраждали за Христа у III столітті. Це свято присвячене силі духу та незламності віри перед обличчям смертельних випробувань.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 10 березня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Кондрата, Кипріяна, Анекта та інших

Святий Кондрат народився в Коринфі за надзвичайних обставин: його мати, християнка Руфіна, тікала від переслідувань у гори й народила сина в пустелі, де невдовзі померла. Хлопець вижив завдяки Божому промислу та виховався на самоті, поки не зустрів християн, які навчили його грамоти та святої віри. Кондрат став відомим лікарем, що зцілював не лише тіла, а й душі людей.

Під час жорстоких гонінь імператора Декія Кондрата та його вірних друзів – Кипріяна, Анекта, Крискента, Павла та багатьох інших – було кинуто до в'язниці. Їх катували, намагаючись змусити принести жертву ідолам, але святі мученики залишалися непохитними. Зрештою, вони самі поклали голови під меч, славлячи Бога. За легендою, на місці їхньої страти забило джерело чистої води, що стало нагадуванням про їхній подвиг.

Молитви дня

О, святі мученики Христові Кондрате, Кипріяне та всі страстотерпці, що за істину постраждали! До вас ми підносимо свої молитви та благаємо: будьте нашими заступниками перед Престолом Всевишнього. Вимоліть у Господа для нас міцну віру, силу терпіти життєві негаразди та серце, сповнене любові. Захистіть країну нашу від ворогів, а душі наші — від спокус та зневіри. Нехай приклад вашої мужності надихає нас на добрі вчинки кожного дня. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вважали, що з цього дня весна починає завойовувати землю, а сонце стає по-справжньому яскравим: