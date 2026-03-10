Головна Країна Суспільство
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Свята 10 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

10 березня в Україні відзначають День Державного Гімну. У світі відзначають Міжнародний день судей-жінок. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Кондрата, Кипріяна та інших.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 10 березня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День Державного Гімну України

10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

10 березня українці відзначають День Державного Гімну України, одного з головних символів держави поряд із прапором і гербом. Відзначення цього дня затверджене Кабінетом Міністрів України 7 грудня 2021 року.

Дата обрана не випадково. Саме цього дня у 1865 році в польському місті Перемишль на Шевченкових роковинах уперше прозвучав твір композитора Михайла Вербицького на слова поета Павла Чубинського. 

Історія гімну бере початок у 1862 році, коли Павло Чубинський написав слова, а вже потім священник Михайло Вербицький – музику.

15 січня 1992 року Верховна Рада України затвердила музичну редакцію Державного Гімну. Тільки 6 березня 2003 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Державний Гімн України». Законопроєктом пропонувалося затвердити як Державний національний гімн на музику Михайла Вербицького зі словами першого куплета і приспівом пісні Павла Чубинського «Ще не вмерла Україна».

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день судей-жінок

10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Це свято було встановлене Генеральною Асамблеєю ООН у 2021 році. Метою дня є сприяння повноправній і рівній участі жінок на всіх рівнях судової системи, а також підкреслення важливості гендерної рівності у відправленні правосуддя та зміцненні верховенства права.

Міжнародний день перуки

10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Міжнародний день перуки (International Wig Day), що відзначається 10 березня, є подією з подвійним значенням, з одного боку, заохочує людей з усіх верств суспільства одягнути перуку і прийняти новий образ, хоча б на один день. Однак, це свято – не лише розвага і мода, пов’язані з перуками, але й платформа для підвищення обізнаності причин носіння перук.

Міжнародний день перук був започаткований у 2016 році завдяки творчій ініціативі магазину костюмів у Данії temashop.dk. Ідея полягала в тому, щоб оцінити радість і багатогранність, які перуки приносять у наше життя, а також пролити світло на більш серйозний аспект носіння перук, особливо для тих, хто проходить лікування від раку.

Перуки мають багату історію, яка сягає корінням у стародавні цивілізації, такі як Єгипет, де їх носили для захисту від сонця і для церемоніальних випадків. Протягом століть перуки еволюціонували в стилі, значенні та доступності, ставши основним елементом моди, розваг і рішенням проблеми випадіння волосся.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Кондрата, Кипріяна та інших

10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

10 березня за новим календарем православна церква вшановує пам'ять мученика Кондрата та його дружини. Кондрат народився в Коринфі у III столітті. Його мати, ховаючись від переслідувань християн, народила сина в пустелі, де невдовзі померла. Хлопець виріс у дикій природі, але дивом вижив і згодом зустрів християн, які навчили його віри.

Він став майстерним лікарем, проте за часів гонінь імператора Декія його разом із друзями – Кипріяном, Анектом, Крискентом та іншими – схопили. Попри жорстокі катування, жоден із них не зрікся Христа. Святі мученики прийняли смерть від меча, залишивши по собі приклад непохитної вірності.

Народні вірування та прикмети

За народними спостереженнями, цей день часто пов'язували з початком справжнього весняного танення снігу:

  • Якщо чути грім – рік буде врожайним;
  • хмари пливуть високо і швидко – до гарної погоди без дощу;
  • якщо навколо місяця видно туманне коло – чекайте на затяжне потепління;
  • весняні струмки стікають у водойми – до вдалої риболовлі навесні.

Історичні події

  • 1535 – кораблі Томаса де Берланґи відхилилися зі шляху від Панами до Перу, внаслідок чого були відкриті Галапагоські острови.
  • 1801 – в Англії, Шотландії та Уельсі проведений перший перепис населення.
  • 1830 – початок боротьби горців Дагестану й Чечні за незалежність.
  • 1862 – у США увійшли в обіг перші паперові гроші.
  • 1865 – пісня «Ще не вмерла Україна» вперше публічно прозвучала в Перемишлі, на концерті пам'яті Тараса Шевченка.
  • 1876 – Александер Грем Белл зробив перший успішний телефонний дзвінок.
  • 1878 – у женевській друкарні М. Драгоманова Ф. Вовк і А. Ляхоцький видали кишенькове видання «Кобзаря» Тараса Шевченка.
  • 1893 – Берег Слонової Кістки став французькою колонією.
  • 1905 – поразкою Росії закінчилась Мукденська битва, наймасштабніша бойова операція, що відбувалась до Першої світової війни.
  • 1906 – у Британії відкрита лінія Бакерлоо (Bakerloo) Лондонського метрополітену.
  • 1910 – у Китаї заборонено рабство.
  • 1910 – перші нічні польоти здійснив француз Еміль Обрен на моноплані «Блеріо».
  • 1943 – німецький фельдмаршал Ервін фон Роммель прибув у бункер під Вінницею для спроби умовити Гітлера евакуювати німецькі війська з Північної Африки.
  • 1943 – розпочалися роботи зі створення ядерної зброї в СРСР.
  • 1945 – відбулося бомбардування Токіо, найкривавіший авіаналіт в історії воєн.
  • 1959 – початок Тибетського повстання місцевих мешканців проти китайської влади.
  • 1975 – в Москві на хокейному матчі СРСР – Канада у тисняві за жувальні гумки загинув 21 вболівальник, 25 потерпілих.
  • 1976 – полька Крістіна Хойновська розпочала перше жіноче навколосвітнє одиночне плавання.
  • 1990 – з'явилася перша в Києві парафія УАПЦ.
  • 1992 – Україна прийнята до Північноатлантичної Ради співробітництва. Початок існування оркестру Почесної варти Президентського полку України.

Іменини

День ангела святкують: Віктор, Денис, Кіндрат (Кондрат), Леонід, Марк, Павло, Анастасія, Галина, Ніка.

