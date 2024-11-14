Сповіщення від ЗСУ про повітряні загрози з'являться ще в одному месенджері

Повітряні сили ЗСУ інформуватимуть про повітряні тривоги у Viber

З 19 листопада 2024 року, на 1000 днів великої війни з Росією, ЗСУ починають інформувати про повітряні загрози у Viber

Повітряні сили ЗСУ вже цього місяця інформуватимуть про повітряні тривоги у Viber в офіційному каналі. Про це повідомила пресслужба ВР ЗСУ.

Так, з 19 листопада 2024 року, на 1000 днів великої війни з Росією, ЗСУ починають інформувати про повітряні загрози у Viber.

19 листопада 2024, на 1000 днів великої війни з Росією, почнеться інформування про повітряні загрози у Viber фото: Повітряні сили України, Telegram

«Долучайтесь до офіційної спільноти Повітряних Сил у Viber, щоб першими отримувати інформацію про загрози з повітря та дізнаватись, як Повітряні Сили б’ють ворога!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні готують до запуску нову систему раннього сповіщення про повітряні загрози, яку передав Ізраїль. Про це повідомив посол України у Тель-Авіві Євген Корнійчук. Корнійчук зауважив, що частина цієї системи раннього оповіщення вже запрацювала в Україні. Зокрема, це тривимірні радари ізраїльського виробництва.