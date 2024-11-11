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Ізраїль активно співпрацює з українськими виробниками дронів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ізраїль активно співпрацює з українськими виробниками дронів
Досвід України у сфері безпілотників та методів боротьби з ними викликає інтерес на Заході
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Завдяки тривалій війні та інвестиціям Україна стала світовим центром у розробці військових технологій

Ізраїль все більше контактує та налагоджує зв'язки з українськими виробниками дронів з метою кооперації та обміну досвідом. Про це повідомляє ізраїльське видання N12.

Зазначається, що Україна запропонувала Ізраїлю співпрацювати, поділитися досвідом та знаннями, здобутими у війні з Росією.

N12 пише, що завдяки тривалій війні та інвестиціям Україна стала світовим центром у розробці військових технологій. Її досвід у сфері безпілотників та методів боротьби з ними викликає інтерес на Заході. Приватні компанії відкривають представництва в Україні та співпрацюють з місцевим бізнесом.

Також зазначається, що Україна попереджала Ізраїль про загрозу іранських безпілотників, що становить спільний виклик для обох країн. Проте до війни з ХАМАСом та «Хезболлою» ізраїльська сторона не звертала уваги на ці попередження.

Це призвело до серйозних наслідків. Іранські безпілотники з Лівану, Сирії, Ємену, Іраку та Ірану несуть руйнування та загрозу безпеці, пише N12.

Нагадаємо, що українські виробники зробили безпілотний літальний апарат з тактико-технічними характеристиками квадрокоптера Mavic китайського виробника DJI. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості (Мінстратегпром) Герман Сметанін.

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Теги: безпілотник Ізраїль Україна війна

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