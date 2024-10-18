Головна Новини
search button user button menu button

Мінлива хмарність та заморозки: прогноз погоди на 18 жовтня

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Мінлива хмарність та заморозки: прогноз погоди на 18 жовтня
Прогноз погоди в Україні
Фото: glavcom.ua

У більшості регіонів погода буде прохолодною

18 жовтня в Україні прогнозується холодна погода без дощів на заході, але з мінімальними опадами на сході та центрі країни. У центральних, південних та західних областях температура повітря коливатиметься від +8 до +13°C тепла вдень, в східних і північних регіонах буде холодніше – від +6 до +10°C. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде північний, 5-10 м/с.

На сході та півночі можливі заморозки, внаслідок чого температура вночі може знижуватись до -3°C. У Київській області в цей день очікується похолодання, з температурою близько +10°C в день і до +5°C вночі. Синоптики також попереджають про поривчастий вітер та можливий дощ у східних регіоах.

Карта погоди в Україні на 18 жовтня
Карта погоди в Україні на 18 жовтня
Фото: Укргідрометцентр

У столиці вдень 18 жовтня буде сонячно, але зранку очікуються заморозки. Вдень температура повітря підніметься до +10 - 11°C. Буде хмарно, з проясненнями, опадів не прогнозують.

 

Читайте також:

Теги: прогноз погоди повітря вітер погода Україна Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фахівці підрахували, скільки разів Україна била по території РФ
Американські журналісти дізнались, скільки ударів завдала Україна по території РФ
16 жовтня, 23:35
Від України зараз вимагають поступитися територіями (й людьми), можливим членством у НАТО
Від України вимагають поступитися територіями. А що пропонують натомість?
11 жовтня, 15:12
Радниця глави Офісу президента Дарія Зарівна розповіла про Глобальний саміт миру
У листопаді не відбудеться другий Саміт миру: радниця Єрмака повідомила деталі
8 жовтня, 17:10
У суботу, 5 жовтня, ярмарки пройдуть у дев'яти районах міста
Де на вихідних можна придбати сільськогосподарську продукцію: адреси
5 жовтня, 07:30
«Змінювати рукавички лікар має обов’язок перед кожним новим пацієнтом. Чи всі наші лікарі так роблять?» – зауважує мікробіологиня
Чи всі наші лікарі так роблять? Мікробіолог пояснила навіщо медикам одноразові рукавички
4 жовтня, 07:30
Промислові ярмарки у столиці: де купити сільськогосподарську продукцію
Промислові ярмарки у столиці: де купити сільськогосподарську продукцію
30 вересня, 11:04
Триває 949-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 29 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
29 вересня, 08:15
На фронті продовжуються бої за Покровськ та Курахове
Карта бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2024 року
25 вересня, 00:00
Владислав Овчаренко останні три роки перед повномасштабним вторгненням жив у Естонії
Син депутата розповів, що змусило його приїхати з-за кордону та піти на фронт
21 вересня, 15:14

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
237K
Українська ескадрилья F-16: The Wall Street Journal повідомила невтішні новини
79K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 жовтня: ситуація на фронті
73K
Ексгенпрокурор звернувся до своїх колег прокурорів-інвалідів
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 жовтня 2024
23K
Ексгенпрокурор пояснив, як інваліди захопили прокуратуру Хмельниччини
20K
У столиці масово зупинився громадський транспорт

Новини

Масштабна нічна тривога в регіонах, ціна на російську нафту впала, ЗСУ відбили центр Торецька: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та заморозки: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Києві пів ночі тривала повітряна тривога
Сьогодні, 03:12
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Виступ Зеленського на Єврораді, розширення зони бойових дій на Куп'янщині. Головне за 17 жовтня
Вчора, 21:00
США представили новий пакет допомоги, Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua