Мінлива хмарність та заморозки: прогноз погоди на 18 жовтня

У більшості регіонів погода буде прохолодною

18 жовтня в Україні прогнозується холодна погода без дощів на заході, але з мінімальними опадами на сході та центрі країни. У центральних, південних та західних областях температура повітря коливатиметься від +8 до +13°C тепла вдень, в східних і північних регіонах буде холодніше – від +6 до +10°C. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде північний, 5-10 м/с.

На сході та півночі можливі заморозки, внаслідок чого температура вночі може знижуватись до -3°C. У Київській області в цей день очікується похолодання, з температурою близько +10°C в день і до +5°C вночі. Синоптики також попереджають про поривчастий вітер та можливий дощ у східних регіоах.

Карта погоди в Україні на 18 жовтня Фото: Укргідрометцентр

У столиці вдень 18 жовтня буде сонячно, але зранку очікуються заморозки. Вдень температура повітря підніметься до +10 - 11°C. Буде хмарно, з проясненнями, опадів не прогнозують.