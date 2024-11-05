Внаслідок обстрілу Одеси у повітря попали небезпечні речовини: чим це загрожує

В атмосферу було викинуто майже 16 тонн діоксиду вуглецю

Природа Одеської області продовжує зазнавати серйозної шкоди через воєнні дії зі сторони Росії

Після обстрілу зі сторони РФ портової інфраструктури Одеси здійнялася масштабна пожежа. Внаслідок займання відбувся викид у повітря майже 16 тонн діоксиду вуглецю. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.



Внаслідок обстрілу портової інфраструктури Одеси 20 жовтня спалахнула пожежа, яка охопила площу в 200 квадратних метрів. У результаті в атмосферу було викинуто майже 16 тонн діоксиду вуглецю – речовини, яка є одним із основних чинників зміни клімату.

У Державній екологічній інспекції повідомляють, що інформацію про цей інцидент передали до Оперативного штабу при інспекції для внесення до реєстру екологічних збитків, завданих через війну.

Екологи наголошують, що природа Одеської області продовжує зазнавати серйозної шкоди через воєнні дії зі сторони Росії.

Нагадаємо, що унаслідок ракетного удару постраждало Новоміське (Таїровське) кладовище в Одесі. За попередніми даними, пошкоджено 114 могил, із них 19 зруйновано повністю. Фахівці продовжують оцінювати масштаби руйнувань.