В Україні буде запущено ізраїльську систему раннього сповіщення про повітряні тривоги

В Україні вже працюють тривимірні радари ізраїльського виробництва, за словами Корнійчука

Незабаром в Україні запустять ізраїльську систему оповіщення про повітряні загрози. Наразі країна перебуває на фінальній стадії запуску цієї технології. Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлю Євген Корнійчук, пише «Інтерфакс-Україна».

Корнійчук зауважив, що частина цієї системи раннього оповіщення вже запрацювала в Україні. Зокрема, це тривимірні радари ізраїльського виробництва.

«Це не таємниця. Їх (радари) використовують військові вже сьогодні. Й вони цілком придатні або можливі для закупівлі у великих обсягах у разі потреби», – зауважив посол.

Нагадаємо, що Ізраїль все більше контактує та налагоджує зв'язки з українськими виробниками дронів з метою кооперації та обміну досвідом. N12 пише, що завдяки тривалій війні та інвестиціям Україна стала світовим центром у розробці військових технологій. Її досвід у сфері безпілотників та методів боротьби з ними викликає інтерес на Заході. Приватні компанії відкривають представництва в Україні та співпрацюють з місцевим бізнесом.