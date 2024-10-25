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Турецький гравець після матчу кричав «Свободу Палестині» і бажав смерті ізраїльським футболістам

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Турецький гравець після матчу кричав «Свободу Палестині» і бажав смерті ізраїльським футболістам
Аралу Шимширу загрожує покарання від УЄФА

УЄФА призначив інспектора для розслідування скандалу

УЄФА розслідує справу про образу гравців «Маккабі» з Тель-Авіва після матчу Ліги Європи з датським «Мідтьюлландом» на початку жовтня.

Представники клубу з Тель-Авіва поскаржилися, що турецький гравець клубу з Данії 22-річний Арал Шимшир вигукнув у бік суперників «Свободу Палестині» та побажання смерті.

Згодом УЄФА призначив інспектора для розслідування. Згодом стало відомо, що УЄФА відкрив дисциплінарне провадження щодо Шімшира.

Зазначається, що після закінчення матчу між Шімширом та кількома гравцями «Маккабі» почалася суперечка. В ізраїльському клубі вважають, що це сталося через слова турецького футболіста.

УЄФА наголосило, що гравця ФК «Мідтюлланнд» звинувачують у порушенні принципів поведінки – «використанні спортивної події для проявів неспортивного характеру».

«Багато говориться і робиться в гарячці, але ми жодним чином не можемо визнати інтерпретацію подій, що виходить від «Маккабі», – йдеться в письмовій відповіді «Мідтьюлланда» виданню Bold.

Нагадаємо, що олімпійський турнір з дзюдо у ваговій категорії до 65 кг завершився скандалом.

У 1/8 фіналу таджицький дзюдоїст Нуралі Емомалі переміг ізраїльтянина Баруха Шмайлова. Після сутички він відмовився тиснути руку опоненту та вигукнув «Аллах Акбар».

Варто зазначити, що в 1/16 фіналу Шмайлову також відмовився тиснути руку марокканець Абдеррахман Бушит.

У 1/4 фіналу Емомалі зустрічався з японцем Хіфуми Абе. Сутичка завершилася достроково через травму таджика, він залишив татамі у сльозах.

Нагадаємо, що «Динамо» зазнало третьої поразки в сезоні Ліги Європи, поступившись «Ромі» з рахунком 0:1. Обидві команди досі не перемагали в сезоні єврокубків. Єдине залікове очко в Лізі Європи «Ромі» вдалося здобути в нічийному поєдинку з іспанським «Атлетіком».

Вперше в сезоні Ліги Європи у старті киян вийшли воротар Руслан Нещерет, захисники Крістіан Біловар і Костянтин Вівчаренко, хавбеки Олександр Андрієвський, Валентин Рубчинський і нападник Едуардо Герреро. Натомість у складі «Роми» в основі з'явився форвард збірної України Артем Довбик, який став автором єдиного голу в поєдинку і забив свій другий єврокубковий м'яч після переходу до клубу.

На середині першого тайму «Рома» отримала право на пробиття пенальті. Тарас Михавко потягнув за суперника за футболку. Так, Довбик з 11 метрів відкрив рахунок у поєдинку.

Незадовго до перерви м'яч опинився у воротах «Роми», але арбітри скасували гол Назара Волошина, оскільки він перебував у офсайді. Інша гостра нагода виникла в киян після розіграшу кутового. Зрівняти рахунок міг Микола Михайленко, але після удару головою м'яч пройшов повз напівпорожні ворота.

Варто зазначити, що Довбик залишив поле невдовзі після перерви: на 53-й хвилині українця замінив Ельдор Шомуродов.

До виступів на євроарені команда Олександра Шовковського повернеться 7 листопада – прийматиме угорський «Ференцварош».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Палестина Ізраїль ФК «Мідтьюлланн» ФК «Маккабі» (Тель-Авів)

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