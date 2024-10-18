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Втрати ворога станом на 18 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 18 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за добу знищили 48 дронів противника
фото: Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1530 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 18 жовтня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 18 жовтня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 18 жовтня втратила:

  • особового складу ‒ близько 675800 (+1530) осіб,
  • танків ‒ 9027 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18053 (+51) од,
  • артилерійських систем – 19533 (+23) од,
  • РСЗВ – 1231 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17152 (+48),
  • крилаті ракети ‒ 2620 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26908 (+93) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3448 (+2) од.
Втрати ворога у війні станом на 18 жовтня 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 18 жовтня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 18 жовтня:

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр»;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – дев'ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 18 жовтня
Активність флоту окупантів станом на 18 жовтня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 968-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, що російські сили просунулися на західній частині українського виступу в Курській області та в районі Часового Яру на Донеччині. Водночас Збройні сили України відновили контроль над деякими позиціями в центральній частині Торецька. 

Теги: Генштаб корабель втрати море Чорне море Азовське море війна Повітряні сили ЗСУ ЗСУ окупанти росія росіяни військова техніка озброєння зброя безпілотник ракета

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