Втрати ворога станом на 18 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1530 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 18 жовтня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 18 жовтня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 18 жовтня втратила:
- особового складу ‒ близько 675800 (+1530) осіб,
- танків ‒ 9027 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18053 (+51) од,
- артилерійських систем – 19533 (+23) од,
- РСЗВ – 1231 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17152 (+48),
- крилаті ракети ‒ 2620 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26908 (+93) од,
- спеціальна техніка ‒ 3448 (+2) од.
Активність флоту окупантів станом на 18 жовтня:
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр»;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – дев'ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Нині триває 968-й день повномасштабної війни в Україні.
Нагадаємо, що російські сили просунулися на західній частині українського виступу в Курській області та в районі Часового Яру на Донеччині. Водночас Збройні сили України відновили контроль над деякими позиціями в центральній частині Торецька.
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