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У переговорах між Ізраїлем та «Хезболлою» досягнуто суттєвих успіхів – Axios

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У переговорах між Ізраїлем та «Хезболлою» досягнуто суттєвих успіхів – Axios
Ізраїль та Ліван працюють над спільною угодою
фото із відкритих джерел

Ізраїль та Ліван можуть укласти перемирʼя найближчим часом

Переговори про припинення вогню між Ізраїлем та рухом «Хезболла» демонструють значні успіхи. Про це повідомляє Axios з посиланням на два високопоставлені американські джерела.

«Ми все ще ведемо переговори, але за останні 24 години досягнуто такого прогресу, що можна говорити: президент Джо Байден недаремно відправляє радника Амоса Хохштейна до Ізраїлю», – заявив один із співрозмовників порталу.

Раніше стало відомо, що Хохштейн та радник президента США з близькосхідної тематики Бретт Макгурк прибудуть 31 жовтня до Ізраїлю для обговорення щодо Лівану, Сектору Гази, Ірану, ізраїльських заручників та «інших регіональних питань». При цьому, за словами одного з джерел, минулого тижня Хохштейн здійснив поїздку до Бейрута і досяг результатів у справі укладання угоди між Ізраїлем і «Хезболлою». З того часу, уточнив представник влади США, йшли інтенсивні переговори для укладання перемир'я.

В ізраїльських ЗМІ з'явився проєкт угоди, датований 26 жовтня. Згідно з ним, Ізраїль та уряд Лівану зроблять кроки для повного виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1701, що завершила Другу ліванську війну; на півдні Лівану будуть присутні лише ліванські військові та Тимчасові сили ООН у Лівані, тільки ліванські військові зможуть закуповувати озброєння, а все збройове виробництво в країні перебуватиме під контролем уряду.

Ліванська армія повинна стежити за виконанням цих положень, ліквідувати всю військову інфраструктуру, яка не має відношення до збройних сил Лівану. Угода має бути реалізована за 60 днів. У свою чергу, ізраїльські війська повинні відійти з Лівану протягом семи днів після оголошення про припинення вогню. На півдні країни розгорнуть ліванських військових, до 10 тис. осіб.

Також США погодилися надати Ізраїлю листа з гарантіями, що Вашингтон підтримає військові дії Ізраїлю в Лівані, якщо «Хезболла» порушить угоду або створить загрозу, але ліванська армія чи Тимчасові сили ООН у Лівані не врегулюють такі проблеми. США хочуть, щоб Ізраїль консультувався з ними з приводу будь-якої силової акції та максимально уникав жертв серед цивільних осіб. Передбачається, що ізраїльські літаки зможуть літати над Ліваном, але лише з розвідувальною метою. США та Ізраїль обмінюватимуться розвідданими про ситуацію на місцях, у тому числі про членів «Хезболли», які можуть вступити до лав збройних сил Лівану.

Однак у Раді нацбезпеки США раніше наголосили, що ці пропозиції мають чорновий характер, і не демонструє нинішній етап переговорів. У канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху заявили, що у ЗМІ «циркулює багато повідомлень та проєктів». «Жоден із них не відображає поточний стан переговорів», – йдеться у заяві канцелярії для CNN.

Раніше прем'єр Лівану Наджиб Мікаті заявив, що «оптимістично налаштований» щодо припинення вогню між «Хезболлою» та Ізраїлем протягом найближчих годин чи днів.

Раніше стало відомо, що Ізраїль розглядає угоду, яка передбачає припинення вогню в Лівані та виведення бойовиків «Хезболли» від кордону. Тель-Авів вважає, що ракетний арсенал ліванського угруповання було знищено ЦАХАЛом

До слова, кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив ізраїльському прем'єру Біньяміну Нетаньягу, що в разі його перемоги на виборах Ізраїль повинен буде завершити конфлікт у Газі до старту його президентства. Два джерела, обізнані із ситуацією, заявили, що Трамп сказав про це Нетаньягу під час візиту прем'єра в резиденцію експрезидента Мар-а-Лаго в липні цього року. Водночас Трамп не ставив конкретних умов, а лише заявив, що хоче, щоб Ізраїль офіційно оголосив про завершення конфлікту. 

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Теги: Ізраїль військові президент Сектор Гази озброєння переговори

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