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Ізраїль атакував столицю Ірану

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Ізраїль атакував столицю Ірану
ЦАХАЛ вдарив по Тегерану
фото з відкритих джерел

ЦАХАЛ завдав потужних ударів по Тегерану

Ізраїль вночі атакував Іран. Щонайменше 5 вибухів пролунало в районі столиці Тегерану. Про це повідомляє видання Axios та офіційний Telegram Армії оборони Ізраїлю.

ЦАХАЛ зазначив, що наніс удари по військовим об'єктам Ірану в Тегерані. 

«У відповідь на кількамісячні постійні атаки з боку режиму в Ірані проти Держави Ізраїль – прямо зараз Ізраїльські сили оборони проводять точкові удари по військових цілях в Ірані», – повідомило керівництво Армії Ізраїлю.

Нагадаємо, що влада Ізраїлю вже давно планувала нанести удари по Ірану у відповідь на попередні ітаки зі сторони Тегерану.

«Режим в Ірані та його ставленики в регіоні невпинно атакують Ізраїль з 7 жовтня – на семи фронтах – включаючи прямі атаки з іранської території. Як і будь-яка інша суверенна країна у світі, Держава Ізраїль має право та обов'язок відповідати. Наші оборонні та наступальні спроможності повністю мобілізовані. Ми зробимо все необхідне для захисту Держави Ізраїль і народу Ізраїлю», – заявили представники ЦАХАЛ.

До слова, Іранська влада наказала збройним силам країни підготуватися до війни з Ізраїлем. Однак Тегеран також намагається уникнути відкритого конфлікту, навіть якщо це вимагатиме ліквідації угруповань, що підпорядковуються йому, у Лівані та Секторі Газа. Про це повідомляє The New York Times.

Як повідомлялося, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та міністр оборони Йоав Галант погодили час та спосіб удару по Ірану. Вони чекають на схвалення цього плану від уряду єврейської держави.

Раніше стало відомо, що Ізраїль підготував план та готовий відповісти Ірану на атаку 1 жовтня. Нагадаємо, ввечері 1 жовтня іранські війська запустили щонайменше 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю. США одразу заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на цю ракетну атаку. Глава Державного департаменту США підкреслив, що атака Іран на Ізраїль була «абсолютно неприйнятною». За його словами, такі дії Тегерана має засудити весь світ.

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Теги: міністр Ізраїль держава Telegram влада

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