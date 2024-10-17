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17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Степан Гафтко
glavcom.ua
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17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свято та традиції 17 жовтня
фото з відкритих джерел

Якщо в цей день багнюка на вулиці, то до середини зими буде тепло

17 жовтня, Міжнародний день боротьби з бідністю. Віряни вшановують пам'ять святого пророка Осії.

Міжнародний день боротьби з бідністю

Цей день був заснований Організацією Об'єднаних Націй 1992 року для привернення уваги до глобальної проблеми бідності та необхідності її подолання. Метою цього дня є підвищення обізнаності про причини та наслідки бідності, підтримка людей, які живуть у складних умовах, та визнання їхніх зусиль у боротьбі за краще життя. Цього дня проводяться різні заходи, включаючи конференції, семінари, акції та благодійні ініціативи.

День вирішення конфліктів

17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото з відкритих джерел

Припадає на третій четвер жовтня. Цей день був заснований 2005 року Асоціацією для вирішення конфліктів (ACR) для підвищення обізнаності про важливість мирного вирішення конфліктів. Метою цього дня є підтримка та популяризація різних методів вирішення конфліктів, таких як медіація, переговори, арбітраж та інші. Він сприяє визнанню важливості мирного вирішення суперечок у суспільстві, збереженню миру та зменшенню насильства.

Всесвітній день донорства і трансплантації органів

17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото з відкритих джерел

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість донорства органів та трансплантації як життєво важливих процедур, що можуть врятувати життя тисяч людей. Цей день також спрямований на підтримку і заохочення людей до донорства органів, а також на покращення системи організації трансплантації в усьому світі. Мета цього дня – зменшити кількість людей, які чекають на трансплантацію, та підвищити обізнаність населення про важливість донорства.

Міжнародний день кредитних спілок

17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3
фото з відкритих джерел

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про роль кредитних спілок у економіці та житті людей. Кредитні спілки допомагають забезпечити доступ до фінансових послуг для багатьох людей, що сприяє економічному розвитку та покращенню якості життя. Цей день також слугує нагадуванням про важливість ефективного управління кредитними ресурсами та забезпечення прозорості у фінансових операціях.

Яке церковне свято 17 жовтня

17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4
фото з відкритих джерел

17 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого пророка Осії. Він жив у ХІ столітті до н.е. і був пророком у царстві Ізраїль. Осія був сином Беєла, і його братом був інший відомий пророк – Ісаїя. Осія був відомий своїми пророцтвами, які були спрямовані на відновлення віри і духовного життя народу Ізраїлю. Він закликав ізраїльтян повернутися до Бога і покинути ідолопоклонство. Його пророцтва були дуже сильними і приголомшливи та мали великий вплив на народ. Осія також був відомий своїм пророцтвом про майбутнє Ізраїлю, де він передбачив, що народ буде підданий руйнівним вторгненням, але згодом Бог відновить його і дарує мир і благоденство.

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Що не можна робити сьогодні

  • Не слід виливати воду після купання дитини на вулицю – буде погано спати.
  • Не дивіться в очі жебракам – накличете бідність.
  • Забороняється витрачати багато грошей – до фінансових проблем.

Народні прикмети і традиції

  • ще не всі дерева скинули листя – до затяжної зими;
  • день теплий – зима буде м'якою;
  • багато снігу випало – навесні можлива повінь;
  • на дорогах все ще багнюка – до середини зими протримається тепло.

Пам’ятні дати

  • 1113 рік – споруджують Києво-Михайлівський Золотоверхий собор;
  • 1346 рік – битва при Невілс-Кросі: розгром шотландської армії англійськими військами і полонення Давида II, короля Шотландії;
  • 1404 рік – Папою Римським стає Інокентій VII;
  • 1604 рік – німецький астроном Кеплер Йоган починає спостереження найновішої зірки (SN 1604), названої згодом його ім'ям;
  • 1660 рік – Слободищенський трактат – договір між гетьманом Юрієм Хмельницьким та Річчю Посполитою;
  • 1855 рік – англієць Генрі Бессемер отримує патент на свій процес приготування сталі;
  • 1912 рік – держави-члени Балканської Ліги оголошують війну Османській імперії;
  • 1927 рік – відбувається ІІ Всеукраїнський собор УАПЦ;
  • 1967 рік – у Великій Британії публікують «Акт про аборт», який започаткував легалізацію в Західній Європі штучного переривання вагітності;
  • 1990 рік – у Києві на площі Жовтневої революції завершується голодування студентів, які домоглися від Верховної Ради УРСР ухвалення постанови про виконання їхніх політичних вимог;
  • 1990 рік – офіційна дата виникнення бази IMDb, найбільшої у світі база даних і вебсайт про кінематограф;
  • 1996 рік – Аслан Масхадов стає прем'єр-міністром коаліційного уряду Чеченської Республіки Ічкерія.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Андрій, Антон, Дем'ян, Йосип, Леонтій.

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Теги: Ізраїль традиції населення свято собор календар

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