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Комерційний директор «Метінвесту» розказав, на що компанія робить ставку у майбутньому

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Комерційний директор «Метінвесту» розказав, на що компанія робить ставку у майбутньому
«Метінвест» Ахметова раніше запровадив власну розробку на основі ШІ, яка отримала назву ForgeCheck
фото: depositphotos.com

Декарбонізація, цифровізація та ШІ: ССО «Метінвесту» Дмитро Ніколаєнко – про майбутнє компанії

Тренд на декарбонізацію відкриває перед «Метінвестом» нові можливості для розширення виробництва та модернізації потужностей, а розвиток ШІ дає змогу запроваджувати принципово нові цифрові рішення. Про це розповів комерційний директор компанії Дмитро Ніколаєнко великому інтерв'ю для проєкту FAQ talks, окреслюючи майбутній розвиток компанії. 

«Тренд на декарбонізацію відкриває можливості для виробництва окатків DRI-класу, HBI та електросталі, а також для модернізації наших українських та європейських підприємств та розширення дистрибуційної мережі. Тож на найближчі 10 років нам точно є що робити. Наразі немає адекватних замінників сталі – вона унікальна як матеріал для виробництва багатьох речей, і є на 100% перероблюваною. Майже все можна зробити зі сталі. Ми маємо сировинну базу, ринок і команду спеціалістів – треба просто брати й робити», – каже Ніколаєнко.

Також, за його словами, компанія активно використовує управлінські ERP-системи, які постійно розвиваються та дають змогу оперативно працювати з цифрами й аналітикою.

«Ми маємо багато цифрових інструментів, Не всі з них ми використовуємо повною мірою, але активно розвиваємо ці механізми, і вони вже дають відчутний економічний ефект: вихід на нових клієнтів, систематизацію прайсингу та більш структуроване ціноутворення. Крім того, автоматизація документообігу допомагає мінімізувати помилки та вплив людського фактора. У результаті скорочується час роботи з клієнтом і оброблення замовлень, а також зменшується кількість помилок», – пояснив комерційний директор.

Крім того, за його словами, активно компанія застосовує і елементи ШІ – вже стало набагато простіше шукати інформацію, а з часом цей функціонал буде розширено.

Як відомо, «Метінвест» Ахметова раніше запровадив власну розробку на основі ШІ, яка отримала назву ForgeCheck. Вона виявляє дефекти при виробництві слябів – металургійного напівфабрикату, з якого виготовляється листовий прокат на «Запоріжсталь». Прогнозована економія на рік для компанії вже становить $250 000, але це не межа.

Раніше «Метінвест» включили до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проєкти в Україні. Також від початку війни компанія перерахувала понад 50 мільярдів грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.

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Теги: штучний інтелект Рінат Ахметов

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