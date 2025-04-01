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«Сталевий фронт» передав 157-й бригаді транспорт та обладнання для мобільності й технічного забезпечення

Волонтерська ініціатива
Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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«Сталевий фронт» передав 157-й бригаді транспорт та обладнання для мобільності й технічного забезпечення
Військовим передано десять квадроциклів, три вантажні мікроавтобуси, автобус на 45 місць та двадцять причепів для евакуації
фото: steelfront.scm.com.ua

На фронт відправлено квадроцикли, евакуаційні причепи, вантажний транспорт і генератори

157-ма окрема мотопіхотна бригада отримала від ініціативи «Сталевий фронт Ріната Ахметова» нову партію техніки та обладнання, необхідного для виконання бойових завдань. Військовим передано десять квадроциклів, три вантажні мікроавтобуси, автобус на 45 місць та двадцять причепів для евакуації. Також підрозділ отримав двадцять п’ять зарядних станцій, шість комп’ютерів, чотири генератори, три зварювальні апарати, старлінки, антени та радіодеталі.

Квадроцикли та евакуаційні причепи дадуть змогу швидше транспортувати поранених і доправляти боєкомплект у найскладніші ділянки фронту. Вантажний транспорт і автобус посилять мобільність підрозділу, дозволяючи оперативно змінювати позиції та здійснювати ротації. Генератори та зарядні станції забезпечать автономну роботу техніки й зв’язку, а комп’ютери використовуватимуться для аналізу розвідданих.

«У сучасній війні мобільність – це не просто перевага, а питання життя. Завдяки такій підтримці бригада зможе швидше пересуватися й реагувати на зміни обстановки на полі бою», – зазначив один із командирів 157-ї ОМБр.

«Сталевий фронт» передав 157-й бригаді транспорт та обладнання для мобільності й технічного забезпечення фото 1
фото: steelfront.scm.com.ua

У «Сталевому фронті» наголошують, що передача техніки й обладнання є частиною системної допомоги армії, яка триває від перших днів повномасштабного вторгнення.

«Наше завдання – дати військовим усе необхідне, щоб вони могли ефективно виконувати бойові завдання і берегти життя бійців. Ми працюємо в координації з підрозділами, щоб поставляти саме те, що критично необхідне на передовій», – заявив Антон Гончарук, представник ініціативи.

Як відомо, створена у 2024 році 157-ма окрема механізована бригада захищає Україну на Східному напрямку. Загалом «Стальний фронт» уже спрямував на підтримку бригади понад 55 млн грн.

«Сталевий фронт» – це спільна ініціатива усіх бізнесів Ріната Ахметова, яка об’єднує їхню допомогу силам оборони України. Наразі сума, спрямована Рінатом Ахметовим на підтримку України, перевищила 11,3 млрд грн.

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Теги: фронт транспорт військові

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