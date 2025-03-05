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Україна готова сісти за стіл переговорів – Трамп

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Україна готова сісти за стіл переговорів – Трамп
Дональд Трамп виступив з промовою перед Конгресом США
фото з відкритих джерел

Зеленський надіслав Трампу листа

Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав листа від очільника України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ Трампа в Конгресі.

«Я отримав важливого листа від президента Зеленського, що Україна готова сісти за стіл переговорів, щоб наблизити тривалий мир. Я ціную, що він надіслав цього листа», – сказав він.

Трамп наголосив, що вдячний українській стороні за такий крок.

Також очільник США додав, що нібито отримав чіткі сигнали від РФ про готовність до миру. І заявив, що «настав час зупинити цю нескінченну війну», а для цього варто вести переговори з обома сторонами.

Нагадаємо, Трамп виступив перед Конгресом США. Через більше ніж годину свого виступу він почав говорити про війну в Україні. Він повторив, що в Україні гинуть тисячі молодих людей. Пізніше він повідомив, що Росія та Україна мають починати розмовляти.

У своїй промові він також наголосив, що Європа витратила більше на російські нафти та газ, ніж на оборону Україна, водночас США витратили сотні мільярдів «на Україну без жодних гарантій».

Повне відео з перекладом виступу Трампа «Главком» опублікував тут.

До слова, 28 лютого у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту. 

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Теги: Дональд Трамп війна США Україна Володимир Зеленський

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