На Донеччині бійці 5-ї ОШБр «бусифікували» росіянина: відео взяття в полон

«Полон – це ще один доказ того, хто контролює ситуацію», – написали військові

У Донецькій області на Краматорському напрямку військовослужбовці 5-ї окремої штурмової Київської бригади взяли в полон росіянина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 5 ОШБр.

Військові опублікували відео, на якому зображені кадри взяття ворога в полон. Видно, як росіянин прямував у довільному напрямку дорогою, але українські бійці завадили його маршруту.

«На полі бою немає місця хаосу – лише холодний розрахунок і професійна робота. Наші бійці змушують противника складати зброю», – написали в бригаді.

Нагадаємо, що боєць 4-го батальйону оперативного призначення «Сила Свободи» бригади «Рубіж» самотужки взяв в полон шістьох окупантів.

Зазначається, що український військовий зміг викурити з бліндажа шістьох окупантів, які перебували там протягом чотирьох днів, після того, як їх штурм наших позицій провалився.

До слова, полонені солдати Росії розповіли про катастрофічні умови служби в армії РФ та жорстокість командування, яке не зупиняється перед розправами над власними підлеглими.

Раніше азовці взяли в полон представника народу, який вимирає. 19-річний Дмитро Яптік – ненець із села на півострові Ямал. Це один із корінних народів Півночі Росії.

Крім того, полонений росіянин розповів, за що вбив цивільного чоловіка.