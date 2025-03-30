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Сікорський назвав можливий сценарій, за яким Росія припинить війну

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Сікорський назвав можливий сценарій, за яким Росія припинить війну
Сікорський: російські резерви витрачаються дуже швидко
фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Польщі розповів про своє бачення завершення війни Росії проти України

Росія під керівництвом Путіна і з такою державною ідеологією буде загрозою для Європи, доки у неї буде це керівництво. Про це розповів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю TVN24.

За словами мінстра закордонних справ Польщі, «російські резерви витрачаються дуже швидко» і не варто відкидати й різке послаблення можливостей Російської Федерації.

«Існує сценарій, за якого у Росії просто розпочне не вистачати особового складу та техніки для продовження цієї агресивної війни», – наголосив Радослав Сікорський.

Глава МЗС зазначив, що «те, як закінчиться ця війна, визначатиме співвідношення сил на нашому континенті, а також відчуття безпеки».

«Тож Росія під цим керівництвом і з такою державною ідеологією загрожуватиме всім доти, доки у неї залишатиметься таке керівництво», – розповів Сікорський.

Водночас польський міністр додав, що міжнародна економічна ситуація для Польщі та для Європи сьогодні гірша, ніж була десять років тому.

«Багато залежить від нас, як ми впораємося з викликом озброєння в Європі, як ми зміцнимо Європейський Союз і як ми збережемо Північноатлантичний альянс. І перш за все, як ми допоможемо Україні відбити агресію», – зазначив Сікорський.

Нагадаємо, колишній заступник начальника Генерального штабу польської армії, генерал Леон Коморніцький закликав терміново відновити призов на військову службу. Генерал Леон Коморніцький прокоментував можливість нападу Росії на Польщу.

«Якби хтось атакував нас, на мій погляд, польська армія втратила б свої можливості через місяць», – зазначив Коморніцький.

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Теги: Польща війна росія

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