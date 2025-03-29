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З лютого 2022 року на енергоінфраструктуру Росії та України було здійснено понад 2400 атак

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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З лютого 2022 року на енергоінфраструктуру Росії та України було здійснено понад 2400 атак
У Росії виведено з ладу близько 10 відсотків загальної потужності НПЗ
фото ілюстративне

Європейські аналітики проаналізували атаки на енергетичну інфраструктуру України та Росії з початку повномасштабної війни

Незалежна міжнародна некомерційна організація, яка збирає дані про насильницькі конфлікти та протести в усіх країнах і територіях світу ACLED опублікувала звіт про атаки на об’єкти інфраструктури України та Росії з лютого 2022 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ACLED.

За даними аналітиків, загалом було здійснено понад 2400 атак. Швецьке видання SVT проаналізувало кому вигідне припинення вогню.

Аналітика ACLED
Аналітика ACLED
ACLED

Після розмови Дональда Трампа з президентом України Зеленським і президентом Росії Путіним 18 березня у дію мали ввести 30-денне перемир’я, проте обстріли продовжуються щодня.

Як зазначає SVT, Хенрік Вахтмайстер, дослідник глобальних енергетичних систем з Упсальського університету, вважає, що досягнення енергетичного припинення вогню в інтересах обох сторін.

«Україна отримала б важливий передих і більше часу для ремонту. За його словами, Росія, здається, також хоче зупинитися, оскільки здатність України завдавати ударів глибоко всередині Росії зросла», – зазначив Вахтмайстер.

Аналітика ударів по Україні та Росії від ACLED
Аналітика ударів по Україні та Росії від ACLED
ACLED

Росія націлила свої атаки на теплопостачання, електростанції та розподіл.

«Мета – вивести з ладу енергетичну систему та послабити обороноздатність та волю України до захисту», – розповів Вахтмайстер.

За даними Міжнародної енергетичної ради,  для України енергетична війна означала, що близько 70 відсотків її потужностей з виробництва електроенергії, що працюють на вугіллі та газі, були пошкоджені або зайняті.

Україна націлила свої безпілотники переважно на нафтопереробні заводи та експортні маршрути, щоб зменшити доходи Росії від нафти.

Як зазначає видання, у Росії виведено з ладу близько 10 відсотків загальної потужності НПЗ.

Незважаючи на втрати, Вахтмайстер вважає енергетичну систему України надійною. Прикладом цього є те, як країна змінилася під час початкової фази вторгнення, каже він.

«До вторгнення українська електроенергетична система була з’єднана з російською», – підкреслив він.

Уже були плани відходу від Росії, пояснює він. Після вторгнення 24 лютого 2022 року перехід був прискорений, і незабаром електричну мережу вдалося синхронізувати з європейською.

Нагадаємо, сьогодні, 28 березня, Росія масовано атакувала Дніпро безпілотниками. Попередньо, є влучання у ресторанно-готельний комплекс «Бартоломео»

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Теги: війна інфраструктура

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Події в Україні

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