Чому Росія припинила масовані ракетні удари?

До теми ворожих БпЛА

Місяць тому Головне управління розвідки України поінформувало про отримання інформації щодо подальших російських планів збільшення як випуску ударних БпЛА, так і кількості позиційних майданчиків для їх запуску.

Орієнтир – запуск одночасно до 500 безпілотників.

Нагадаю, що 23 лютого був рекордний запуск – 267 одиниць, тобто, ворог планує майже вдвічі перевершити досягнуте. І справа не просто у кількості.

Російські джерела відзначають, що вже зараз БпЛА спрямовуються на цілі роями – по 7 одиниць. Може бути й більше, як бачимо по останньому нальоту на Харків.

Номенклатура ворожих БпЛА також розширилась. Після оригінальних «Шахедів» з’явились «Герані», «Гарпії», «Гербери», «Пародії» та інші.

Частина з них не містять бойової частини, фактично, є імітаційними цілями, які призначені для перевантаження засобів ППО, адже складно відрізнити, де БпЛА з бойовою частиною, а де без неї.

Росія дедалі більше робить ставку на масоване використання дронів, що дозволяє зекономити на два порядки дорожчі ракети, накопичуючи їх запас.

Попри високий відсоток знищення БпЛА нашими засобами ППО, їх масоване застосування створює довгострокові проблеми як для Сил оборони України, так і для житлової інфраструктури великих міст, яка зумисне атакується росіянами для деморалізації суспільства та додаткового тиску на українську владу.

Маємо готуватись до відбиття майбутніх атак. Досвід вже є.

Потрібно якомога ширше залучення ДФТГ до створення мобільних вогневих груп у територіальних громадах, збільшення їх щільності, особливо вздовж кордону з РФ та неподалік лінії фронту, їх оснащеності та забезпеченням боєприпасами.