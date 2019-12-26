Стало легше. В УПЦ МП втішені тим, що Зеленський прийшов до влади



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Московська церква в Україні не шукає якихось преференцій у нового керівництва держави, - Антоній

«Ми прожили п’ять дуже важких років», - митрополит УПЦ МП про епоху Порошенка

Керуючий справами Московської церкви в Україні митрополит Антоній вважає, що теперішня влада не тисне на цю релігійну організацію, як попередня.

В інтерв’ю «Главкому» Антоній зазначив, що їхня церква не шукає якихось преференцій у нового керівництва держави. «Наша позиція дуже чітка: є Конституція, в якій чітко прописано, що церква відокремлена від держави. Це означає, що держава не має права втручатися в життя церкви і інших релігійних організацій. Дійсно, ми прожили п’ять дуже важких років тиску, неправди, обмежень нашої церкви, стремління взагалі знищити її. Наші православні віряни з достоїнством це пройшли», - вважає керуючий справами Московської церкви в Україні.

Антоній нагадав, що «президент Володимир Зеленський заявив, що не має бути прямого втручання в церковне життя». «Стало легше. Нині немає замовлення з Києва на знищення нашої церкви на місцях, це ми відчуваємо», - стверджує керуючий справами Московської церкви і додає, що ще «на місцях у владі перебувають люди, які раніше отримали вказівки і до цього часу, на жаль, не можуть зупинитися».

«Головне, що масові захоплення храмів припинилися. Це ознака того, що нова влада не тисне так, як це було раніше», - втішається Антоній.

Як повідомлялося, Московська церква в Україні розірвала стосунки з церквами Греції та Олександрії слідом за РПЦ. Раніше церква Еллади та один з найстаріших патріархатів світу - Олександрійський - визнали автокефалію Православної церкви України.

До слова, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що УПЦ Московського патріархату у своїй назві таки повинна позначити свою приналежність до Російської церкви, оскільки у Москві розташований її центр впливу.

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