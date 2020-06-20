Стало відомо, хто зможе піти на заслужений відпочинок в 60 років



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У 63 роки можуть вийти на пенсію люди, у яких є повних 17 років стажу

Наступного року жінкам піднімуть пенсійний вік з 59,5 до 60 років

Вже наступного року далеко не всі, хто досяг пенсійного віку, зможуть піти на заслужений відпочинок. Справа в тому, що в Україні зростатимуть вимоги до стажу.

Що потрібно, щоб вийти на пенсію в 60 років – у 2021 році необхідно буде мати повних 28 років стажу. А у 2022 році – 29 років стажу.

Наступного року жінкам піднімуть пенсійний вік з 59,5 до 60 років, підвищення буде з квітня.

Сьогодні піти на заслужений відпочинок в 60 років можна тільки за наявності стажу в 27 років.

У 63 роки можуть вийти на пенсію люди, у яких є повних 17 років стажу. Якщо ж стаж до 17 років, то на відпочинок можна буде піти в 65 років.

Надбавку до пенсії можна отримати за понаднормовий стаж: якщо громадянин при виході на пенсію має стаж, він може отримати надбавку до пенсії. Про це сказано в статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Для чоловіків (35 років), для жінок (понад 30 років) пенсія за віком збільшується на 1%.

Нагадаємо, Міжнародна організація праці радить Україні не вводити другий рівень пенсійної системи, бо досвід країн Латинської Америки, Центральної та Східної Європи, Центральної Азії, які ввели загальнообов’язкове накопичення пенсій, або, іншими словами, приватизацію пенсій, був невдалим.

Як повідомлялося, уряд пропонує автоматично призначати пенсії і відмовитися від трудових книжок.

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