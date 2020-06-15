Міжнародна організації праці не радить Україні вводити другий рівень пенсійної системи



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Станом на 2018 рік, 18 країн з 30 скасували запровадження другого рівня пенсійної системи

Досвід країн Латинської Америки, Центральної та Східної Європи, Центральної Азії, які ввели загальнообов'язкове накопичення пенсій, або, іншими словами, приватизацію пенсій, був невдалим, - Савчук

Міжнародна організації праці радить Україні не вводити другий рівень пенсійної системи, бо досвід країн Латинської Америки, Центральної та Східної Європи, Центральної Азії, які ввели загальнообов'язкове накопичення пенсій, або, іншими словами, приватизацію пенсій, був невдалим. Про це заявив національний координатор Міжнародної організації праці (МОП) в Україні Сергій Савчук, повідомляє 24 телеканал.

Зазначається, що станом на 2018 рік, 18 країн з 30 скасували приватизацію пенсійної системи. «Ні тодішні, ні майбутні пенсіонери не отримали декларованої користі від запровадження другого рівня. Всі фінансові ризики були перенесені з держави на окремих людей. Тоді як основну вигоду отримав фінансовий сектор».

Експерт розповів, що рівень охоплення цими пенсіями не збільшився: він залишався на тому ж рівні або навіть зменшився. При цьому розмір пенсійних виплат скоротився, збільшилася як гендерна нерівність, так і нерівність в доходах. Високі адміністративні витрати самих пенсійних фондів виявилися незрівнянно вище адміністративних витрат державного пенсійного фонду. А застраховані особи, які хотіли перейти з одного приватного фонду в інший, повинні були нести непомірні витрати.

Сергій Савчук вважає: «Немає підстав очікувати, що введення другого рівня в Україні принесе інший, кращий результат. Тим часом, всі ті негативні наслідки, з якими зіткнулися зазначені країни, можуть стати реальністю і для нашої країни».

Як повідомлялося, в уряді розробили три законопроєкти для формування нової пенсійної системи.

Як відомо, в Україні з 1 липня підвищують мінімальний прожитковий мінімум до 2118 гривень, тому у деяких категорій пенсіонерів зросте пенсія.

До слова, накопичувальну пенсію в Україні можуть запровадити з 1 січня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що пенсіонерам старше 75 років виплатять надбавки.