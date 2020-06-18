Ексміністр назвав плани реформування пенсійної системи пірамідою МММ



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Накопичувальна пенсійна система – це фінансова піраміда МММ тільки на державному рівні, - Рева

«В результаті запровадження накопичувальної пенсійної системи люди нічого не отримають», – Андрій Рева

Ексміністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що введення накопичувальної пенсійної системи – це відома фінансова піраміда МММ тільки на державному рівні. Про це Андрій Рева сказав в ефірі телеканалу «Україна 24».

Рева зазначив, що в Україні є 11 мільйонів 300 тисяч пенсіонерів, середня пенсія яких становить 3200 гривень. На його думку, автор законопроекту, голова комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова маніпулює цифрами.

«Аргументація авторів законопроєкту – аргументація Льоні Голубкова, який вважав, що вклавши в МММ, отримає величезний прибуток. Замість того, щоб вирішувати проблеми нинішніх пенсіонерів, частину пенсійного ресурсу – 100 мільярдів гривень заберуть в інтересах страхових компаній. В надії на те, що ця державна фінансова піраміда дасть їм прибутки через 20 років. Результат буде такий самий, як в країнах Східної Європи, де ця система рухнула»,– сказав Андрій Рева.

Ексміністр переконаний, що в результаті запровадження цієї накопичувальної системи, яка передбачає обов’язкове відрахування грошей у недержавні пенсійні фонди, люди нічого не отримають. Рева зазначив, що проти введення цієї системи виступив міністр економіки, Міністерство фінансів і роботодавці. Є заява Міжнародної організації праці.

«По суті, лобіюються тільки інтереси одного суб’єкту всього цього процесу – а саме страхових компаній. До речі, звідки вийшла пані Третьякова. Тому я вважаю, що тут взагалі є конфлікт інтересів. Треба з цим розібратися», – сказав Андрій Рева.

Нагадаємо, пенсійна система України складається з солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (перший рівень), накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (другий рівень) і добровільного, недержавного пенсійного забезпечення (третій рівень).

Кабінет міністрів України планує запровадити з 2021 року накопичувальну систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Згідно з документом, уряд планує запровадити другий рівень (накопичувальну систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування) з 2021 року та стимулювання розвитку третього рівня пенсійної реформи (системи недержавного пенсійного забезпечення). Також планується уніфікація та адаптація законодавства щодо діяльності недержавних пенсійних фондів до законодавства ЄС з метою підвищення рівня захисту майнових прав та інтересів учасників накопичувальної системи пенсійного забезпечення.