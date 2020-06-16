Кабмін пропонує автоматично призначати пенсії і відмовитися від трудових книжок



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Автоматично пенсія призначатиметься з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, крім випадків відсутності в системі відомостей про страховий стаж

Уряд пропонує запровадити облік трудової діяльності працівника в електронній формі, а також врегулювати питання щодо автоматичного призначення пенсії за віком

До Верховної Ради надійшов урядовий законопроєкт № 3623 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» (про електронну трудову книжку).

Проєктом пропонується запровадити облік трудової діяльності працівника в електронній формі, а також врегулювати питання щодо автоматичного призначення пенсії за віком, зокрема:

установити п'ятирічний перехідний період для включення до Державного реєстру відомостей з паперових трудових книжок про трудову діяльність працівника (протягом цього періоду застосовуватиметься як паперова трудова книжка, так й електронна форма уже наявних або внесених відомостей з Державного реєстру);

визначити, що внесення відомостей про трудову діяльність до Держреєстру через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України у вигляді сканованих або оцифрованих копій, передбачених законодавством документів (трудової книжки, довідок тощо), здійснюється працівником і роботодавцем із обов'язковим накладенням кваліфікованого електронного підпису;

установити, що після внесення відомостей про трудову діяльність працівника до Держреєстру, роботодавець зобов'язаний видати оригінал паперової трудової книжки йому на руки під підпис, при цьому також передбачено обов'язок роботодавця вносити на вимогу працівника до паперової трудової книжки записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення;

запровадити можливість автоматичного призначення пенсії (без особистого звернення особи) зі збереженням за особою права відстрочення виходу на пенсію, при цьому, якщо особою перенесено призначення пенсії та продовжено перебування у трудових відносинах, розмір її пенсії підвищуватиметься на 0,5 - 0,75 %. В рамках автоматичного призначення пенсій також передбачено можливість визначення за допомогою програмних засобів Державного реєстру найбільш вигідного варіанту для призначення пенсії, включаючи дату такого призначення.

Страховий стаж обчислюватиметься за даними реєстру застрахованих осіб, а за періоди, за які не внесені дані до реєстру, - у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

Автоматично пенсія призначатиметься з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, крім випадків відсутності в системі відомостей про страховий стаж, необхіднийо для призначення пенсії за віком при досягненні пенсійного віку. Якщо документи про страховий стаж не подані протягом трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, вважається, що застрахована особа виявила бажання одержувати пенсію з більш пізнього віку.

Якщо особа, якій пенсія за віком, призначається автоматично, протягом трьох місяців не повідомила територіальний орган Пенсійного фонду про обраний нею спосіб виплати пенсії, у тому числі через особистий електронний кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду, вважається, що особа виявила бажання одержувати пенсію з більш пізнього віку.

До слова, в Україні нещодавно знову заговорили про введення е-трудових книжок.

Ще на початку жовтня 2019 року колишній міністр Кабміну Дмитро Дубілет анонсував скасування трудових книжок в Україні. А в листопаді минулого року, тобто за часів уряду Олексія Гончарука, на офіційному порталі електронних послуг ПФУ з’явився новий сервіс «Електронна трудова книжка». Вона доступна зареєстрованим фізособам сайту за наявності ЕЦП (електронного цифрового підпису).

27 листопада 2019 року під час свого засідання уряд Гончарука ухвалив законопроєкт, який передбачене запровадження в Україні електронних трудових книжок.