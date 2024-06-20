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Стало відомо, хто очолить «Інтерфакс-Україна» після смерті Мартиненка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Стало відомо, хто очолить «Інтерфакс-Україна» після смерті Мартиненка
До призначення Кошовий був заступником директора агентства
фото: з відкритих джерел

28 травня 2024 року пішов з життя засновник «Інтерфаксу-Україна» Олександр Мартиненко, який був одночасно і директором, і головним редактором агентства

Новим головним редактором інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна» став Дмитро Кошовий. Про це  повідомили співробітники агентства виданню «Детектор медіа». Також інформацію про призначення його головредом підтвердив сам Кошовий. 

До призначення журналіст очолював відділ економічних новин «Інтерфакс-Україна» був заступником директора агентства.

Що відомо про Дмитра Кошового

Дмитро Кошовий почав журналістську кар’єру в щотижневій газеті «Фінансова Україна», куди прийшов у 1993-му, будучи студентом-кібернетиком НТУУ «КПІ». 1997-го видання закрилося, і журналіст перейшов до «Інтерфаксу-Україна». Кілька років поєднував роботу в агентстві з написанням матеріалів для економічного видання «Галицькі контракти». Згодом Кошовий очолив відділ економічних новин «Інтерфаксу-Україна» та був призначений заступником директора агентства.

За майже 30 років роботи в діловій агенційній журналістиці Дмитро Кошовий здобув кілька відзнак, зокрема став найкращим діловим редактором у номінації «За внесок у розвиток журналістики» (Премія ділових кіл PRESSзвання) й «Журналістом 2007 року» за професійну допомогу в розвитку й популяризації українського ринку інститутів спільного інвестування (ІСІ).

Нагадаємо, 28 травня 2024 року пішов з життя засновник «Інтерфаксу-Україна» Олександр Мартиненко, який був одночасно і директором, і головним редактором агентства. Мартиненко помер на 64 році життя.

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Теги: журналіст ЗМІ

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