Стало відомо, хто очолить «Інтерфакс-Україна» після смерті Мартиненка

28 травня 2024 року пішов з життя засновник «Інтерфаксу-Україна» Олександр Мартиненко, який був одночасно і директором, і головним редактором агентства

Новим головним редактором інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна» став Дмитро Кошовий. Про це повідомили співробітники агентства виданню «Детектор медіа». Також інформацію про призначення його головредом підтвердив сам Кошовий.

До призначення журналіст очолював відділ економічних новин «Інтерфакс-Україна» був заступником директора агентства.

Що відомо про Дмитра Кошового

Дмитро Кошовий почав журналістську кар’єру в щотижневій газеті «Фінансова Україна», куди прийшов у 1993-му, будучи студентом-кібернетиком НТУУ «КПІ». 1997-го видання закрилося, і журналіст перейшов до «Інтерфаксу-Україна». Кілька років поєднував роботу в агентстві з написанням матеріалів для економічного видання «Галицькі контракти». Згодом Кошовий очолив відділ економічних новин «Інтерфаксу-Україна» та був призначений заступником директора агентства.

За майже 30 років роботи в діловій агенційній журналістиці Дмитро Кошовий здобув кілька відзнак, зокрема став найкращим діловим редактором у номінації «За внесок у розвиток журналістики» (Премія ділових кіл PRESSзвання) й «Журналістом 2007 року» за професійну допомогу в розвитку й популяризації українського ринку інститутів спільного інвестування (ІСІ).

Нагадаємо, 28 травня 2024 року пішов з життя засновник «Інтерфаксу-Україна» Олександр Мартиненко, який був одночасно і директором, і головним редактором агентства. Мартиненко помер на 64 році життя.