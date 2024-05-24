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Олексій Мацука йде з посади гендиректора державного «Укрінформу»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Олексій Мацука йде з посади гендиректора державного «Укрінформу»
Раніше Мацука був заступником генерального директора ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України»
фото: Детектор медіа

Мацука став гендиректором «Укрінформу» у листопаді 2023 року

Генеральний директор «Укрінформу» Олексій Мацука повідомив про завершення своєї роботи в державному ЗМІ. Про це Мацука повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Колеги, я завершую роботу в «Укрінформі». Дякую всім за чудові місяці плідної роботи. Це було не просто, але все заради перемоги. Ще раз дякую за неоціненний досвід», – написав він.

Генеральний директор «Укрінформу» Олексій Мацука повідомив про завершення своєї роботи в «Укрінформі»
Генеральний директор «Укрінформу» Олексій Мацука повідомив про завершення своєї роботи в «Укрінформі»
скріншот

Варто зазначити, що журналіст став гендиректором Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ» замість Олександра Харченка у листопаді 2023 року.

Користувачі соцмереж вже встигли відреагувати на завершення роботи Мацуки в «Укрінформі». Зокрема, вони дивуються тому, як чоловік часто змінює роботу.

Реакція користувачі соцмереж на відставку Мацуки
Реакція користувачі соцмереж на відставку Мацуки
скріншот

Що відомо про Олексія Мацуку

Олексій Мацука – український журналіст і редактор родом з Донецька. З 2003 року Олексій працює в різних медіа. Він заснував інформаційну агенцію «Новини Донбасу», а у 2014 році – «Громадське телебачення Донбасу».

З 2009 до 2020 року очолював правління громадської організації «Донецький інститут інформації» (зараз – DII-Ukraine). У 2014-2016-му працював у київському бюро української служби Радіо Свобода, вів власні програми в ефірі «Громадського». У 2020-2023 роках – шеф-редактор державного телеканалу «UA».

У 2014 році ввійшов до списку «100 героїв інформації», опублікованому організацією «Репортери без кордонів». Нагороджений міжнародною премією International Press Freedom Awards.

Шеф-редактором каналу «Дом» Мацуку призначили 23 лютого 2021 року.

Зазначимо, телеканал «Дом» розпочав роботу у березні 2020 року, він мовить на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) для «об'єктивного інформування українців на території Донецької та Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя та їхнього повернення до українського порядку денного».

Головна мета каналу задекларована як інформаційне сприяння реінтеграції ТОТ, що включає в себе формування позитивного ставлення до реінтеграції у громадян України та інформаційне сприяння участі в цьому процесі країн-партнерів.

Нагадаємо, 9 листопада 2023 року тимчасовий виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв сьогодні представив Олексія Мацуку на посаді генерального директора Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ» замість Олександра Харченка.

Як зазначав Карандєєв, місія нового очільника – «модернізувати та реформувати, зберігши процеси та, головне, людей, які працюють ефективно».

Читайте також: Ростислав Карандєєв: Президент наголосив: культура – важлива. Цей меседж має дійти до усіх
Теги: журналіст Мінкульт

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