Легендарний воєнний фотокор попередив про небезпеку допуску західних журналістів на фронт

«Це не їхня війна і їм начхати на безпеку наших військових»

На війні дуже легко заробити собі їм’я – це і є основна мета журналістів, які їдуть знімати. Вони будуть шукати не правду, а сенсацію, яка збере багато переглядів. Таку думку висловив фотокореспондент Єфрем Лукацький в інтерв'ю «Главкому».

Лукацький наголосив, що з обережністю ставиться до західних колег: «Звичайно, є чимало порядних людей. Але в Бучі, коли там було море кореспондентів, один з них сказав: «Україна ж теж обстрілювала це місто, можливо, це вбиті українською армією». А болгарський журналіст додав, що всі ці тіла на вулицях Бучі, які ми знімали, – це манекени».

Український журналіст розповів, що іноземці часто «звинувачують» Україну в «однобокому висвітленні подій». Головний редактор іспанського видання одного разу заявив, що «Ви (українська сторона - ред.) ж стріляєте по Донецьку і вбиваєте там мирних людей».

«Якось я розмовляв із головним редактором великого західного видання. Кажу йому: «Ти прислав в Україну людину, яка працювала на Russia Today, а зараз він тут х*йню несе». Він мені відповідає: «Ну і що, що на Russia Today. Я теж там працював!». От і все», – розповідає Єфрем Лукацький.

За його словами, західним журналістам все одно на безпеку військових, адже їм потрібні світлини, на яких буде якомога більше деталей.

«Одного разу ми поїхали з групою CNN дивитися на роботу гаубиці М777. Всім суворо наказали вимкнути телефони, а у кожного працівника CNN на поясі висить GPS-навігатор. Військові не знали про це. Я підійшов до іноземців, кажу: «Вимикайте!». А вони кажуть: «Не можна, керівництво завжди хоче знати, де ми знаходимося». Росія володіє дуже гарними технологіями радіорозвідки і все це бачить», – наголосив фотокореспондет.

Єфрем Лукацький пояснює: коли західний журналіст весь час сидить в офісі, а там увімкнуті телевізори і показують якусь законспіровану Russia Today, то це дуже впливає на мозок. «У Росії в інститутах журналістики навіть викладають пропаганду, і вони це роблять дуже професійно. За класичною схемою про 80% правди і 20% брехні, яка вбиває мозок», – зауважив кореспондент.

Журналіст пригадав, як знімав «приліт» у Києві на залізничному вокзалі (10 жовтня 2022 року – «Главком»). Закривавлена жінка казала своєму знайомому, щоб він зняв її на відео, бо вона це хоче надіслати своїй сестрі в Росію.

«Цей монолог я зняв на телефон, і це вийшло на Associated Press. Того дня Росія в ООН заявила, що це була постановка з акторами і монтажем. До мене почали дзвонити від редакцій з різних країн і розпитувати, і я був змушений доводити, що це все дійсно відбувалося», – підкреслює фотограф.

На думку Лукацького, Україні потрібні сильні медіа і дуже професійні комунікаційники, щоб побороти російську пропаганду на Заході.

Нагадаємо, супутникові компанії Європи потерпали від спроб втручання в ефір з боку Росії. Пропаганду, яка транслювалася російською, вмикали на дитячих каналах. Про це йдеться у документах, з якими ознайомилися журналісти Bloomberg.

До слова, українці в Нідерландах вийшли на мирну демонстрацію проти російської пропаганди та бойкотували захід в Амстердамі за участі російських пропагандистів Івана Урганта та Владіміра Познера.