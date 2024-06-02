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Полонений окупант, який грав головні ролі у п’єсах Чехова, розповів, що робив на війні

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Полонений окупант, який грав головні ролі у п’єсах Чехова, розповів, що робив на війні
Ігор має вищу театральну освіту, але теж прийшов убивати українців
фото: скріншот із відео

Росіянин зізнався, що його колишня дружина була українкою, і нацистів він тут не бачив

Збройні сили України взяли в полон окупанта-актора. 48-річний росіянин на ім’я Ігор в інтерв’ю Володимиру Золкіну розповів, що закінчив Ярославський театральний інститут та шість років служив на професійній сцені – у Армавірському, Котласському та інших театрах. Грав головні ролі у п’єсах Чехова, Платонова. Виконував роль Сергія Паратова в «Безприданниці» Олександра Островського (у радянському фільмі за цією п’єсою Паратова зіграв Микита Міхалков, – ред.)

У вересні 2023 року Ігоря мобілізували, і він пішов до війська. Каже, воювати не хотів, але що ж робити – приймав присягу. Спершу служив у тилу. На полігоні в Луганську виконував обов’язки старшини – одягав, узував, видавав зброю новобранцям. Та згодом посварився з командуванням і опинився в Білогорівці. Там деякий час також займався організаційними питаннями, але люди в підрозділі стрімко закінчувалися, і ось уже Ігоря відправили займати позиції. Причому шлях командування вказало настільки «добре», що окупант із товаришами вийшов просто в руки до ЗСУ. А коли росіяни з дрона побачили, що їхні вояки потрапили в полон, почали обстрілювати їх із міномета. Українським бійцям вдалося вивести полонених з-під вогню.

Окупант зізнався, що його колишня дружина була українкою, і нацистів він тут не бачив. Також він постійно говорить про інтелігентність, цитує пісню Висоцького про постріли в спину. Коли ж Золкін справедливо зауважує, що вони прийшли на нашу землю якраз для того, щоб стріляти в спину, Ігор розводить руками – ну так присяга, наказ.

Насамкінець окупант обіцяє, коли опиниться вдома, знайде і помститься тим, хто повів його на вірну загибель.

Нагадаємо, в Україні відкрито новий табір «Центр-3» для утримання російських військовополонених.

Раніше журналіст «Главкома» побував у найбільшому таборі для російських військовополонених на заході України. Об’єкт розміщений на базі однієї з колишніх колоній, але де саме, адміністрація просить не вказувати з міркувань безпеки.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким деякі категорії увʼязнених можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ.

Відтепер у засуджених з'явиться можливість вийти на волю за умовно-достроковим звільненням, аби служити в армії на контрактній основі. Однак, згідно з законом, такою можливістю можуть скористатися тільки ті, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями.

До слова, в Україні найближчим часом можуть з’явитися нові табори для військовополонених росіян.

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Теги: полон росіяни Сандра О присяга табір журналіст дружина президент Володимир Зеленський наказ закон обмеження

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