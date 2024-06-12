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Росіяни виставляють викрадених українських дітей на сайтах з усиновлення – FT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росіяни виставляють викрадених українських дітей на сайтах з усиновлення – FT
Окупанти змінили імена та вік деяких викрадених українських дітей
фото з відкритих джерел

Викрадені українські діти, яких розшукало видання Financial Times опинилися в Тульській області, під Москвою, в Оренбурзькій області та Криму

На російських сайтах з усиновлення з’явилася інформація принаймні про чотирьох українських дітей, яких окупанти викрали за перші місяці повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє Financial Times.

Діти віком від восьми до 15 років перебувають в українській базі як зниклі безвісти, однак на російському сайті їхнє українське походження не вказано. Крім того, росіяни змінили імена та вік деяких дітей. Так, одній дитині вони дали нове російське ім’я та інший вік, а іншій дитині змінили ім’я на зросійщений варіант.

Діти, яких розшукало видання опинилися в Тульській області, під Москвою та в Оренбурзькій області поблизу казахського кордону. Одну з дітей вивезли в тимчасово окупований Крим.

Вочевидь, дітей вивезли з державних дитячих будинків на окупованих територіях півдня та сходу України, проте всі вони мають родичів та опікунів. Ті не знали про місцеперебування дітей та відмовилися від коментарів, побоюючись поставити під загрозу їхнє повернення додому.

Для ідентифікації дітей журналісти використовували інструменти розпізнавання облич, публічні записи та інтерв’ю із членами сімей. Також неповнолітніх дітей ідентифікували в Центрі захисту прав дитини – міжвідомчому українському органі.

Нагадаємо, Головне управління розвідки запустило портал з інформацією про посадовців з РФ та Білорусі, які причетні до депортації дітей з України.

Як повідомлялося, представники російської православної церкви навмисне нищать ідентичність українських дітей, яких примусово були вивезені з дитячих будинків та інтернатів Донецької області.

До слова, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна через депортацію дітей з України.

Читайте також: Путіна погублять… діти? Про що свідчить ордер Міжнародного кримінального суду
Теги: діти війна окупанти ЗМІ

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