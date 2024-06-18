Замах на казахського журналіста у Києві: стали відомі нові подробиці

У Києві на вулиці Віктора Ярмоли в районі станції метро «Політехнічний інститут» невідомий підійшов до припаркованого автомобіля та вистрілив у чоловіка

Розпочато досудове розслідування

Правоохоронці розпочали досудове розслідування щодо замаху на умисне вбивство громадянина Казахстану, журналіста, керівника опозиційного інтернет-медіа «Басе» Айдоса Садикова. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

«За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом замаху на умисне вбивство 56-річного журналіста, громадянина Казахстану (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України)», – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, невідомий з пістолетом підбіг до машини, де перебував постраждалий та його дружина і здійснив постріл у чоловіка, після чого втік. Замах стався у Шевченківському районі столиці неподалік будинку, де мешкає подружжя. Постраждалий разом з дружиною-журналісткою живуть в Україні з 2014 року та мають статус біженців. Чоловік наразі у важкому стані у лікарні.

Правоохоронцями вживаються заходи для встановлення особи нападника.

Досудове розслідування проводять слідчі Головного управління Національної поліції у м.Києві.

Як раніше повідомлялося, унаслідок нападу у Києві постраждав казахський журналіст, керівник опозиційного інтернет-медіа «Басе» Айдос Садиков.

Зокрема, Садиков відомий критикою казахської влади на своєму YouTube-каналі, а також підтримкою протестів у Казахстані в січні 2022 року, коли для їх придушення вводили війська Організації договору про колективну безпеку.

У жовтні 2023 року Садикова було оголошено в розшук у Казахстані за «розпалювання соціальної, національної, родової, станової чи релігійної ворожнечі». Останнє відео на каналі «Басе», який Садиков вів разом з дружиною, вийшло сьогодні, де президент Токаєв названий «маріонеткою російського впливу».

Нагадаємо, у Києві на вулиці Віктора Ярмоли в районі станції метро «Політехнічний інститут» невідомий підійшов до припаркованого автомобіля та вистрілив у чоловіка, який сидів там з дружиною. Після стрілянини зловмисник втік.