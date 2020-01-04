В Україні рятувальників перевели на посилений «різдвяний» режим



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Для забезпечення реагування на можливі надзвичайні ситуації на цілодобовому чергуванні перебувають близько двох тис. одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки

У період святкування Різдва Христового, з 4 до 8 січня 2020 року, сім тисяч надзвичайників переведені на посилений режим несення служби. У разі необхідності їхню кількість збільшать до 13 тисяч.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«У період святкування Різдва Христового рятувальники у посиленому режимі забезпечують захист населення і територій держави від надзвичайних ситуацій та пожеж. Зокрема, з 4 до 8 січня 2020 року органи управління та формування Служби будуть переведені на посилений режим несення служби», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у цей час забезпечується посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки та організовано взаємодію з місцевими органами влади, територіальними органами Національної поліції України, регіональними службами цивільного захисту з питань забезпечення техногенної і пожежної безпеки на задіяних об’єктах та на випадок спільних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій.

Для забезпечення реагування на можливі надзвичайні ситуації, пожежі та події в системі ДСНС на цілодобовому чергуванні перебувають близько семи тис. чоловік особового складу та двох тис. одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки. У разі ускладнення ситуації передбачено збільшення чисельності сил і засобів ДСНС понад 13 тис. чоловік і три тис. 700 одиниць техніки.

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