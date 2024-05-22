Суд на Хмельниччині ухвалив перші рішення щодо мобілізації засуджених

Нагляд над колишніми ув’язненими здійснюватимуть командири військової частини

Хмельницький міськрайонний суд ухвалив рішення щодо мобілізації перших двох ув’язнених до лав ЗСУ. Про це йдеться у повідомленні пресслужби суду.

У вівторок, 21 травня, суд розглянув подання обласних установ Державної пенітенціарної служби щодо умовно-дострокового звільнення засуджених від відбування покарання для проходження служби у лавах ЗСУ та встановлення адміністративного нагляду відносно них.

«Надійшло два подання з ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор». Вони розглядалися у відкритому дистанційному судовому засіданні в режимі відео конференції. Обоє засуджених виявили бажання проходити військову службу за контрактом, що відповідає вимогам проходження військової служби за контрактом, визначеним ст. 21-5 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», – йдеться у повідомленні.

Добровольці – чоловіки 1981-го та 2000-го років народження, засуджені за крадіжки. У тексті ухвал йдеться також про те, що кожен із чоловіків придатний до військової служби за станом здоров’я, пройшов професійно-психологічний відбір, має достатній рівень фізичної підготовки для виконання покладених на них обов’язків.

Суд задовольнив клопотання та зобов’язав ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» невідкладно, але не пізніше 24 годин після набрання ухвал законної сили, умовно-достроково звільнити чоловіків від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом. Окрім того, держустанова мусить передати чоловіків до підрозділів Національної гвардії України, доставивши до Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки для укладення контракту та проходження військової служби.

Суд також постановив встановити над чоловіками адміністративний нагляд терміном на один рік, але не довше ніж до їх звільнення з військової служби. «Такий нагляд будуть здійснювати командири військової частини, у яких ті проходитимуть військову службу за контрактом. Серед обмежень – заборона перебувати поза межами місця дислокації військової частини та виїжджати в особистих справах без дозволу командира», – повідомила пресслужба суду.

Як повідомлялося, засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, нестимуть службу у спеціальних підрозділах. Проте рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від складу злочину і висновку ВЛК. Про це повідомив речник Міноборони Дмитра Лазуткіна. За словами речника, рішення про умовно-дострокове звільнення ув'язненого ухвалює суд. Мобілізовані засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин.