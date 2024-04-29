БМП Marder та ракети для Iris-T. Німеччина передала Україні нове озброєння

Україна отримає 10 БМП Marder разом з боєприпасами та запчастинами

Сили оборони України отримають нову військову допомогу від Німеччини

Німеччина передала Україні нову військову допомогу. Зокрема, наші солдати отримали 10 броньованих машин піхоти Marder, боєприпаси та снаряди для протиповітряної оборони. Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Як зазначили в уряді Німеччини, Україна отримає:

10 БМП Marder (разом з боєприпасами та запчастинами);

боєприпаси для танків Leopard 2;

одна система ППО Skynex;

30 тис. снарядів для зенітки Gepard (сумарно: 146 тис.);

ракети Iris-T Slm;

один радар Trml-4D;

7,5 тис. боєприпасів калібру 155 мм;

мостоукладач Beaver із запасними частинами;

одну інженерну машину Dachs;

дев’ять мінних тралів;

одну система захисту для вертольотів Amps;

60 підвісних двигунів;

600 LED-ламп;

шість тягачів для транспортування танків M1070 Oshkosh;

18 тис. снарядів калібру 40-мм;

3 тис. ПТРК Rgw 90;

120-мм мінометні міни;

2 тис. камуфляжних сіток;

2 тис. накидок;

100 тис. аптечок.

Також до списку допомоги, яку планується передати у майбутньому, додали систему ППО Patriot.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про виділення Україні $6 млрд нової військової допомоги.

Раніше стало відомо, що Австралія готує для України новий пакет допомоги на $100 млн.

До слова, основними критеріями потужності української армії є перехоплення ініціативи над ворогом, а також розгортання наступальних дій.

Триває 796-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби зафіксовано 93 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.