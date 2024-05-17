Мін'юст назвав число засуджених за вбивство, які отримають право вийти достроково

Висоцька: Ми не можемо гарантувати суспільству, що 5 або 10 тис. засуджених приєднаються до лав ЗСУ

Потенційний мобілізаційний резерв – це 2,2 тис. осіб, засуджених за вбивство. Такі дані назвала заступниця міністра юстиції Олена Висоцька у інтерв'ю з «Главкомом».

«Наразі картина щодо ув’язнених за статтею 115 Кримінального кодексу («Умисне вбивство») така: 2,2 тис. осіб засуджено за вбивство однієї людини і 178 осіб – за двох і більше людей», – заявила Висоцька.

Заступниця міністра також прокоментувала пункт в законі, за яким влада дозволила мобілізуватися засудженим за вбивство однієї людини, проте заборонила тим, хто засуджений за вбивства двох і більше осіб. За словами Висоцької, міністерство юстиції готувало статистику для законотворців за кожною категорією засуджених, яка відсіювалася, «щоб було видно, скільки втрачається потенційного мобілізаційного резерву».

«Ми не можемо гарантувати суспільству, що 5 або 10 тис. засуджених приєднаються до лав ЗСУ. Однак якщо бодай частина з них таки піде служити, це вважатиметься підтримкою для армії», – пояснила політикиня.

Також Висоцька додала, що законодавці виписали норму закону таким чином, що звільнені засуджені служитимуть в окремих військових підрозділах.

До слова, в Україні нараховується 27 тис. осіб, які відбувають покарання у вигляді обмеження та позбавлення волі. З них, за озвученою представником міністерства юстиції на засіданні профільного комітету інформацією, 20 тис. засуджених можуть скористатися правом умовно-дострокового звільнення. Про це повідомив «Главкому» народний депутат від «Слуги народу» Олександр Бакумов.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11079-1 про добровільну мобілізацію ув’язнених. До лав ЗСУ не зможуть вступити засуджені, що вчинили умисні вбивства та злочини проти основ національної безпеки України, ґвалтівники і педофіли, а також особи, що займали особливо відповідальне становище.