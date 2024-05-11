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«Сіра зона» на Харківщині зростає після наступу окупантів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Сіра зона» на Харківщині зростає після наступу окупантів
Окупанти почали наступальну операцію на півночі Харківської області
фото з відкритих джерел

Станом на ранок 11 травня на півночі області зафіксовано дві «сірі зони»

«Сіра зона» почала формуватися після того, як окупанти відступили після невдалого наступу у 2022 році. Зараз ця територія починає розширювати через нову спробу наступу РФ. Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в ефірі телемарафону.

«Дійсно, після того, як ворог там відступив під час Харківської кампанії (восени 2022 року – «Главком»), але він ідеально по лінії кордону не зупинився. Все одно там відбувались артилерійські бої, постійно відбувались зіткнення з ДРГ і ворог не зміг виставити свої військові заслони ідеально по лінії фронту і вглиб РФ там утворилась така лінія, різна по товщині 5-10 км, де по суті вона була нечійна, але на території Росії, росіяни і ЗСУ не могли там закріпитися, чи вибудувати якісь потужні фортифікації в тому плані, що одразу завдавались удари», – розповів він.

Станом на ранок 11 травня на півночі області зафіксовано дві «сірі зони»
Станом на ранок 11 травня на півночі області зафіксовано дві «сірі зони»
Мапа: deepstate

За словами військового, окупантам для того, щоб ЗСУ не змогли і надалі зайти на територію РФ чи вибудувати фортифікації, поставили завдання, окрім масштабної інформаційної кампанії, зайняти цю територію.

«Наступальним діям ворога передувала масштабна інформаційна кампанія. Пригадуємо, як вони нагнітали ситуацію на цьому напрямку. Завдання, яке ставилось перед окупантами – відтягнути наші резерви та ресурси. Хоча насправді вони там намагалися покращити становище їх військ. Бо, якщо ми поспостерігаємо, звідки вони наступали, то це славнозвісне Шебекіно», – нагадав Тимочко.

Нагадаємо, українські війська відбили російські атаки на Сіверському напрямку. Водночас окупанти почали наступальну операцію на півночі Харківської області, просунулися поблизу Авдіївки та Донецька.

До слова, російські окупанти можуть готуватися до того, щоб провести більш масштабний наступ на Харків. Однак Сполучені Штати не очікують «серйозних проривів».

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Теги: війна Харківщина окупанти ЗСУ

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