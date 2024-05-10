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Командувач Сухопутних військ пояснив, коли може настати критична фаза війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Командувач Сухопутних військ пояснив, коли може настати критична фаза війни
Ворог кидає на фронт всю боєздатну техніку, аби випробувати недостатньо забезпечені українські війська
фото з відкритих джерел

За словами Павлюка, Росія активно наступає, поки Україна очікує допомогу від США

У найближчі два місяці може настати критична фаза війни. Росія кидає на поле бою всю боєздатну техніку, поки Україна очікує допомогу від Сполучених Штатів Америки. Про це командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк заявив в інтерв'ю The Economist.

Як зазначив Павлюк, ворог кидає на фронт всю боєздатну техніку, яку має, аби випробувати виснажені й недостатньо забезпечені українські війська.

«Росія знає, що якщо ми отримаємо достатньо зброї протягом місяця або двох, ситуація може обернутися проти них», – наголосив він.

Нагадаємо, упродовж останнього місяця російські війська помітно збільшили кількість наземних атак на сході України.

Згодом стало відомо, що Росія найближчим часом посилить повітряні й наземні атаки на Україну, щоб скористатися часом, який знадобиться для того, щоб Київ отримав достатньо зброї та боєприпасів з нещодавно ухваленого пакета військової допомоги США.

Як повідомлялося, російське Південне угруповання військ (наразі дислокується між Сіверськом і районом Мар’їнки) перегруповується для підготовки до нових спроб прориву Часового Яру.

До слова, російські загарбники сьогодні, 10 травня, посилили обстріли на північному напрямку Харківської області, передусім атакуючи місто Вовчанськ. Також були безуспішні спроби ДРГ ворога прорвати кордон, але українські війська впевнено тримають позиції і не втрачено жодного метра. 

Зокрема, російські окупанти штурмують північно-східний напрямок Харківської області для того, щоб створити буферну зону.

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Теги: ЗСУ війна окупанти США військова допомога озброєння

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