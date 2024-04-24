Посадовицю Київського метрополітену судитимуть за необґрунтовані витрати

Під час капітального ремонту бази відпочинку «Метро», порушниця погодила кошторисну документацію, у якій була завищена вартість оплати праці робітників

Згідно проведеної судової економічної експертизи сума витрат була необґрунтовано збільшеною на понад 300 тисяч гривень

У столиці судитимуть посадовицю Київського метрополітену, яка через службову недбалість завдала матеріальних збитків комунальному підприємству. Про це повідомляє поліція міста Києва.

Зазначається, що під час проведення капітального ремонту бази відпочинку «Метро», порушниця погодила надану на перевірку підрядною організацією кошторисну документацію, у якій була завищена вартість оплати праці робітників. Внаслідок таких дій комунальному підприємству «Київський метрополітен» було завдано понад 300 тисяч гривень збитків.

Нагадаємо, у лютому поточного року слідчі Подільського управління поліції за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури викрили начальницю кошторисного відділу КП «Київський метрополітен» у неналежному виконанні своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Відтак, під час досудового розслідування поліцейські встановили, що між комунальним підприємством «Київський метрополітен» та підрядником було укладено договір щодо капітального ремонту котеджів на базі відпочинку «Метро», розташованому у м. Києві та Київській області. Після чого посадовиця підписала первинні кошторисні документи, у яких було збільшено вартість оплати праці робітників.

Згідно проведеної судової економічної експертизи сума витрат була необґрунтовано збільшеною на понад 300 тисяч гривень. Тоді поліцейські повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні та скерували обвинувальний акт до суду. За вчинене зловмисниці загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Нагадаємо, у Києві будуть капітально ремонтувати тунель між станціями метро «Почайна» і «Тараса Шевченка», проте повністю зупиняти рух поїздів не планують. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Станції метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» були введені в експлуатацію у 1980 році і потребують планового капітального ремонту частини ділянки тунелю.

«Капітальний ремонт тунелів між цими станціями, який планували заздалегідь, виконуватимуть без зупинки руху поїздів. Остаточні проектні рішення визначать після державної експертизи», – повідомили в прес-службі.

У КМДА додали, що наразі ці станції та перегінні тунелі працюють у звичайному режимі як для пасажирських перевезень, так і для цілодобового укриття населення під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, київська влада виділить на ремонт тунелю між станціями метро «Либідська» і «Деміївська» майже 400 млн грн. Як зазначив Тимченко, згідно з розпорядженням №281 Київської міської військової адміністрації від 01.04.2024 гроші виділяються саме з резервного фонду міста.

Нагадаємо, рух метрополітену, зокрема на пошкодженій ділянці синьої гілки між станціями «Деміївська» та «Либідська», мають відновити до кінця літа цього року.

Як повідомлялося, КП «Київський метрополітен» під керівництвом Віктора Брагінського віддав підряд на капітальний ремонт «червоної гілки» столичного метро вартістю 1,5 млрд грн компанії, оформленій на родичку бізнес-партнера Брагінського. Жінка викладає класичну хореографію в академії танцю.