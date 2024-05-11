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Інна Совсун Народна депутатка України

Чому люди стали пишатися ухилянтами?

glavcom.ua
«Всі ми бачили ці футболки в метро та сторінки інтернет магазинів. Виявляється, це стає нормою»
фото з відкритих джерел

Як в одному суспільстві мають співіснувати футболки «Дружина yxилянта» і «Я чекаю»?

Минулими вихідними ми з Мартином були на Хрещатику, і я побачила хлопчину з написом uklonist в стилі відомого сервісу таксі.

Це здалося помилкою системи, збоєм. Я подумати не могла, що це стане поширеним явищем. Але всі ми бачили ці футболки в метро та сторінки інтернет магазинів. Виявляється, це стає нормою, чим люди готові пишатися.

Ви уявляєте, що у Верховну Раду почнуть приходити депутати з написами «корупціонер»? Або вулицями почнуть ходити у футболках «ґвалтівник» і «пeдoфiл»? Мені дуже цікаво, футболка з яким чарівним написом має захистити дорослого чоловіка, якщо до нього додому вломляться бypяти й тyвінці в pociйській формі? Як в одному суспільстві мають співіснувати футболки «Дружина yxилянта» і «Я чекаю»?

Не має значення, це pociйське ІПСО, запущене руками Шарія. Чи це просто здається комусь «прікольнимі надпісями». Заяву в СБУ я написала, щоб вони перевірили підприємців, які це поширювали.

Але я думаю, що це має викликати в суспільстві гостре несприйняття, аж до нудоти. І зараз так відбувається. На сторінках багатьох магазинів замість мерчу «yxилянт» сьогодні видає – «404. Сторінка не знайдена». Якщо ви побачите подібне лaйно в продажу – пишіть мені в приват.

Але також я думаю, що головна реакція має бути від людей, які відповідають в державі за інформаційну політику та за темпи мобілізації. Міноборони заявило, що в центри рекрутингу української армії прийшло 3 000 осіб. Три-тисячі-осіб.

Шановні очільники держави, ви не бачите зв'язку між заявами, що «нам не потрібно 500 тис. мобілізованих», футболками «yxилянт» та 3 тис. рекрутів? А яка футболка личитиме вам?

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Джерело
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Теги: Інна Совсун ухилянти мобілізація

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