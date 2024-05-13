Побиття військового у соборі. Суд відправив іподиякона УПЦ МП на «перевиховання»

Обвинувачений має компенсувати потерпілому військовослужбовцю 88 тис. грн матеріальної та моральної шкоди

У Хмельницькому іподиякон УПЦ МП Ігор Слободян отримав покарання у вигляді пробаційного нагляду на один рік і шість місяців за нанесення умисних легких тілесних ушкоджень (ч. 2 статті 125 Кримінального кодексу). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 10 травня.

Представнику релігійної конфесії інкримінувалося побиття військовослужбовця Артура Ананьєва в Свято-Покровському кафедральному соборі Хмельницького. Подія сталася вранці 2 квітня 2023 року під час богослужіння. Зі свідчень потерпілого випливає, що він прийшов до храму УПЦ МП і під час служби голосно запитав: «Скільки ще має загинути людей, щоб вони перестали молитися «Московському патріархату?». Після цього на нього накинувся обвинувачений, одягнений у церковній рясі. За даними слідства, він наніс військовому три удари ногою і два ляпаси в обличчя. У результаті військовий отримав забій головного мозку легкого ступеня.

«Як вбачається з досліджених судом доказів, сукупність і послідовність дій обвинуваченого, які зафіксовані на відеозаписах, зокрема, хапання за руки потерпілого та їх заломи, здійснення кидка через спину потерпілого і нанесення йому ударів по обличчю у положенні зверху над потерпілим, який знаходиться у положенні лежачи, свідчить про наявність умислу в обвинуваченого саме на спричинення тілесних ушкоджень потерпілому», – сказано у вироку.

У суді помічник священника Ігор Слободян вини не визнав, відмовився давати свідчення, дії потерпілого назвав провокацією. Попри це Феміда наголосила: вина обвинуваченого є доведеною. Тим паче, за даними висновку судово-психіатричного експерта №254 від 27 квітня 2023 року, обвинувачений не страждає психічними захворюваннями, на момент вчинення правопорушення міг керувати своїми діями та усвідомлював, що робить.

Під час ухвалення вироку суд поклав на обвинуваченого низку обов’язків: періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації. Крім цього, іподиякон УПЦ МП Ігор Слободян у рамках покарання має виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою «Подолання агресивної поведінки».

Також із обвинуваченого на користь потерпілого суд стягує 37,9 тис. грн матеріальної шкоди і 50 тис. грн моральної компенсації. Іще іподиякон, згідно з вироку, повинен сплатити до держбюджету 3,8 тис. грн витрати на стаціонарне лікування потерпілого і 358 грн до місцевого бюджету у вигляді витрат за комунальні послуги за період перебування потерпілого у Хмельницькій міській лікарні.

Як повідомляв «Главком», після вчинення бійки у храмі помічник священника Ігор Слободян кілька днів перебував у розшуку, переховуючись від правоохоронців.