Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Побиття військового у соборі. Суд відправив іподиякона УПЦ МП на «перевиховання»

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Побиття військового у соборі. Суд відправив іподиякона УПЦ МП на «перевиховання»
Обвинувачений у рамках покарання має виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою «Подолання агресивної поведінки»
скріншот з відео

Обвинувачений має компенсувати потерпілому військовослужбовцю 88 тис. грн матеріальної та моральної шкоди

У Хмельницькому іподиякон УПЦ МП Ігор Слободян отримав покарання у вигляді пробаційного нагляду на один рік і шість місяців за нанесення умисних легких тілесних ушкоджень (ч. 2 статті 125 Кримінального кодексу). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 10 травня.

Представнику релігійної конфесії інкримінувалося побиття військовослужбовця Артура Ананьєва в Свято-Покровському кафедральному соборі Хмельницького. Подія сталася вранці 2 квітня 2023 року під час богослужіння. Зі свідчень потерпілого випливає, що він прийшов до храму УПЦ МП і під час служби голосно запитав: «Скільки ще має загинути людей, щоб вони перестали молитися «Московському патріархату?». Після цього на нього накинувся обвинувачений, одягнений у церковній рясі. За даними слідства, він наніс військовому три удари ногою і два ляпаси в обличчя. У результаті військовий отримав забій головного мозку легкого ступеня.

«Як вбачається з досліджених судом доказів, сукупність і послідовність дій обвинуваченого, які зафіксовані на відеозаписах, зокрема, хапання за руки потерпілого та їх заломи, здійснення кидка через спину потерпілого і нанесення йому ударів по обличчю у положенні зверху над потерпілим, який знаходиться у положенні лежачи, свідчить про наявність умислу в обвинуваченого саме на спричинення тілесних ушкоджень потерпілому», – сказано у вироку.

У суді помічник священника Ігор Слободян вини не визнав, відмовився давати свідчення, дії потерпілого назвав провокацією. Попри це Феміда наголосила: вина обвинуваченого є доведеною. Тим паче, за даними висновку судово-психіатричного експерта №254 від 27 квітня 2023 року, обвинувачений не страждає психічними захворюваннями, на момент вчинення правопорушення міг керувати своїми діями та усвідомлював, що робить.

Під час ухвалення вироку суд поклав на обвинуваченого низку обов’язків: періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації. Крім цього, іподиякон УПЦ МП Ігор Слободян у рамках покарання має виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою «Подолання агресивної поведінки».

Також із обвинуваченого на користь потерпілого суд стягує 37,9 тис. грн матеріальної шкоди і 50 тис. грн моральної компенсації. Іще іподиякон, згідно з вироку, повинен сплатити до держбюджету 3,8 тис. грн витрати на стаціонарне лікування потерпілого і 358 грн до місцевого бюджету у вигляді витрат за комунальні послуги за період перебування потерпілого у Хмельницькій міській лікарні.

Як повідомляв «Главком», після вчинення бійки у храмі помічник священника Ігор Слободян кілька днів перебував у розшуку, переховуючись від правоохоронців.

Читайте також:

Теги: суд війна Московська церква в Україні релігія Хмельницький вирок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Я читала у поглядах сусідів, що зрадила їх усіх». Історії українок, які зазнали сексуалізованого насильства на війні
«Я читала у поглядах сусідів, що зрадила їх усіх». Історії українок, які зазнали сексуалізованого насильства на війні
19 квiтня, 20:41
Як повідомлялося, Україна виробляє безпілотні літальні апарати, які здатні подолати більш ніж тисячу кілометрів
Україна створила дрон, який може пролетіти 3 тис. км – The Economist
18 квiтня, 20:26
Артем Дмитрук захисник УПЦ МП в Україні
Нардеп Дмитрук співпрацює зі священником УПЦ МП, який підозрюється у держзраді – розслідування
19 квiтня, 10:01
Окупанти просунулися на декількох напрямках: аналіз ISW
Окупанти просунулися на декількох напрямках: аналіз ISW
23 квiтня, 05:37
Можлива причина вибухів у Маріуполі – «серія прильотів», проте наразі подробиці з'ясовуються
Гучна ніч в окупованому Маріуполі, вибухи чули всі райони міста
24 квiтня, 08:29
На початку повномасштабного вторгення Дмитро добровільно став на захист України
«Був справжнім і відданим державі». Згадаймо Дмитра Лисенка з Покровська
8 травня, 09:00
Протягом останніх тижнів Росія кинула величезні ресурси на українську оборону по всьому східному фронту
Західна розвідка прогнозує посилення атак Росії на Україну – CNN
10 травня, 02:08
11 травня на Авдіївському напрямку було збито російський штурмовик Су-25
Збиття штурмовика Су-25, «Шахтар» став чемпіоном України з футболу. Головне за 11 травня
11 травня, 21:11
Обвинувачений у суді свою провину визнав
Три роки в'язниці: суд виніс вирок одеситу за ухилення від мобілізації
Вчора, 16:17

Кримінал

Побиття військового у соборі. Суд відправив іподиякона УПЦ МП на «перевиховання»
Побиття військового у соборі. Суд відправив іподиякона УПЦ МП на «перевиховання»
Суд оштрафував невістку, яка облаяла свекруху
Суд оштрафував невістку, яка облаяла свекруху
У Броварах затримано чоловіка, який кидався на поліцейських (відео)
У Броварах затримано чоловіка, який кидався на поліцейських (відео)
Куди Коболєв мотався за кордон? З’явилися нові подробиці резонансної справи
Куди Коболєв мотався за кордон? З’явилися нові подробиці резонансної справи
Суд обрав запобіжний захід Коломойському у справі про організацію убивства
Суд обрав запобіжний захід Коломойському у справі про організацію убивства
Суди припинили розгляд майже 11 тис. кримінальних справ через мобілізацію обвинувачених
Суди припинили розгляд майже 11 тис. кримінальних справ через мобілізацію обвинувачених

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Узятий в полон окупант показав інструкцію, яку йому видали командири
31K
Сталінська мобілізація. Заяви нового міністра оборони Росії шокують
16K
Топ 30 найбільш високооплачуваних професій майбутнього
12K
Президентка Грузії запропонувала відкласти дату набрання чинності закону про «іноагентів»
11K
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
8417
Гроші на оренду житла у Польщі: українські біженці мають нову можливість

Новини

День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
Сьогодні, 14:41
Медобладнання від фондів молодіжної ініціативи «Надія» та Дениса Парамонова рятує життя захисників
Сьогодні, 13:00
«Укрпошта» анонсувала нові поштові марки до Дня вишиванки
Сьогодні, 11:08
Заміна Шойгу, ворог захопив три села на Харківщині: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Папа Римський закликав до обміну полоненими між Україною та РФ
Сьогодні, 04:50
Топ 30 найбільш високооплачуваних професій майбутнього
Вчора, 20:45

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua