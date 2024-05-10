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Очільник Конституційного суду Головатий виграв суд у НАЗК і не платитиме штраф

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Очільник Конституційного суду Головатий виграв суд у НАЗК і не платитиме штраф
НАЗК внесло припис Головатому, вимагаючи надати копії всіх документів, а після склало протокол за невиконання своїх вимог
фото: пресслужба Конституційного суду

Апеляційний суд визнав незаконним припис НАЗК стосовно очільника Конституційного Суду 

Київський апеляційний суд визнав незаконним припис Національного агентства з питань запобігання корупції щодо виконувача обов’язків голови Конституційного Суду України Сергія Головатого. Про це повідомляє пресслужба суду.

«Київський апеляційний суд 1 травня 2024 року розглянув апеляційну скаргу, подану в інтересах в.о. голови КСУ Головатого на рішення Голосіївського районного суду Києва від 2 січня 2024 року про визнання його винним у вчиненні адміністративного правопорушення та застосування адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1 700 гривень на підставі складеного НАЗК протоколу про адміністративне правопорушення від 8 листопада 2023 року», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Київський апеляційний суд своєю постановою подану в інтересах Головатого апеляційну скаргу задовольнив, постанову суду першої інстанції скасував та закрив провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності на підставі пункту 1 частини першої статті 247 Кодексу про адміністративні порушення через відсутність у його діях складу адміністративного правопорушення, визначеного частиною першою статті 18846 КУпАП.

Постанова апеляційного суду набрала законної сили, є остаточною й оскарженню не підлягає.

Як нагадали у КСУ, до Конституційного суду 14 вересня 2023 року НАЗК скерувало запит із вимогою надати інформацію та копії певних документів, частина з яких стосувалася конституційного провадження.

КСУ надав НАЗК запитувану інформацію та частину документів, відмовивши в решті через брак законних підстав їх надання.

12 жовтня 2023 року НАЗК внесло припис в.о. голови КСУ Головатому, надалі вимагаючи надати копії всіх документів.

8 листопада 2023 року НАЗК склало протокол стосовно в.о. голови КСУ Головатого за невиконання своїх вимог.

Як повідомляв «Главком», за результатами розгляду протоколу НАЗК Голосіївський районний суд Києва від 2 січня визнав Головатого винним у вчиненні адміністративного правопорушення.

Виконувач обов’язків голови Конституційного суду Сергій Головатий одержав штраф у розмірі 1,7 тис. грн за невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

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Теги: суд

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