Суд у справі Шабуніна допитав ще трьох свідків



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Голову правління ЦПК Віталія Шабуніна звинувачують у тому, що він вдарив журналіста Всеволода Філімоненка

Сьогодні на суді свідчили народний депутат Сергій Лещенко, співробітник ЦПК Олександра Устинова та медіаексперт Тарас Шевченко

19 лютого відбулося чергове засідання у справі проти голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Про це пише прес-служба ЦПК.

Суд допитав свідків народного депутата Сергія Лещенка та колегу Віталія Олександру Устінову, а також медіаексперта Тараса Шевченка.

Член правління Центру протидії корупції Олександра Устінова розповіла про події, що передували і стали причиною інциденту 8 червня 2017 біля військкомату, коли Віталій Шабунін вдарив провокатора Всеволода Філімоненка.

Так, у травні 2017 року Філімоненко разом зі ще двома чоловіками зустрічали Олександру та її цивільного чоловіка в аеропорту Бориспіль, коли вони поверталися із відпустки. Як Філімоненко дізнався про приліт Олександри та її чоловіка — невідомо. Адже це інформацію, про яку не знали навіть близькі Устінової.

Згодом Філімоненко разом зі своїми соратниками приходили додому до Олександри Устінової, яка змушена була звертатися із заявами про злочин до поліції. Доля цих заяв їй невідома.

У кожному з випадків поведінка Філімоненка не сприймалася, як журналістська діяльність навіть попри наявність липового журналістського посвідчення у його колеги. Філімоненко і його група підтримки переслідував Олександру та її чоловіка, ображали, тикали в обличчя телефони.

Народний депутат та колишній журналіст Сергій Лещенко також зазначив, що Всеволод Філімоненко не є професійним журналістом. Натомість Філімоненко — відомий провокатор, який зводить наклепи та переслідує антикорупційних активістів.

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Сергій Лещенко вказав, що не можна вважати професійною діяльністю судді чи прокурора бійку на стадіоні під час футбольного матчу. Так само не можна вважати журналістом особу, яка займається провокаціями з посвідченням журналіста.

Під час судового засідання Всеволод Філімоненко постійно перебивав та ображав свідків своїми неетичними репліками. Через це він неодноразово отримував зауваження від суді через неповагу до суду.

Під час засідання суддя Олена Козачук також задовольнив клопотання адвокатів Шабуніна про залучення до допиту свідків медіаспеціаліста Тараса Шевченка — директора Центру демократії та верховенства права.

Всеволод Філімоненко виступав проти допиту в суді Тараса Шевченка, тому просто покинув залу суду.

Тарас Шевченко розповів про поведінку людини, за якою її можуть ідентифікувати як журналіста. Йдеться про етику, за якою журналіст має представитися та отримати згоду на зйомку. Якщо людина каже, щоб її не знімали — подальша зйомка є неетичною.

Фактично, важко ідентифікувати людину як журналіста лише за наявністю журналістського посвідчення. Про професійну діяльність журналіста свідчить його етична поведінка.

Нагадаємо, голову правління ЦПК Віталія Шабуніна звинувачують у побитті журналіста, відео-блогера Всеволода Філімоненка.

Шабуніна обвинувачують за статтею 345-1 «Погроза або насильство щодо журналіста» Кримінального кодексу України після того, як він рік тому вдарив в обличчя провокатора Філімоненка, який тривалий час переслідував Віталія та цькував співробітників ЦПК. Шабуніну загрожує до 5 років позбавлення волі.

Наступне судове засідання відбудеться у п’ятницю 22 лютого о 14.00. Адреса суду — Кошиця 5.