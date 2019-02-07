Шабунін подякував Тимошенко за антикорупційну діяльність



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Юлія Тимошенко сказала на камери, що готова працювати за всіма 4 пунктами: звільнення Холодницького, запуск НАЗК, прибирання всіх невластивих функцій СБУ, прослуховування НАБУ та невтручання у їхню діяльність, - Шабунін

Учасники розмови обговорили ключові проблеми антикорупційної політики в Україні

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко зустрілася з представниками ініціативи «Антикорупційний порядок денний», що об’єднує 23 антикорупційні громадські організації.

Учасники розмови обговорили ключові проблеми антикорупційної політики в Україні, зокрема функціонування антикорупційних органів і виведення їх з-під впливу політиків.

Тимошенко висловила зацікавленість і повну готовність продовжувати співпрацю з громадськістю у боротьбі з корупцією, водночас вона зауважила, що боротьба з корупцією в ручному режимі – неефективна.

«Ми пропонуємо цілісну систему, що може бути ухвалена як Нова Конституція. Як нам побудувати модель в державі, що буде реально не допускати навіть системно такого наслідку, як корупція? З сильним конституціоналістами ми виклали алгоритм, як встигнути з точки зору легітимності провести нову Конституцію – від інавгурації до початку парламентських виборів», – наголосила кандидат у президенти.

Від імені коаліції громадських антикорупційних організацій голова ГО «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін подякував команді «Батьківщини» та Юлії Тимошенко за антикорупційну діяльність.

Також представники громадських антикорупційних організацій, які звернулися до всіх кандидатів у президенти, і які ретельно аналізують законодавчі ініціативи, констатували: у законопроектах, поданих Юлією Тимошенко, не виявлено жодної корупційної складової.

«Ми почули предметні зобов’язання кандидата у президенти Юлії Тимошенко. І це позитивно. Юлія Тимошенко сказала на камери, що готова працювати за всіма 4 пунктами: звільнення Холодницького, запуск НАЗК, прибирання всіх невластивих функцій СБУ, прослуховування НАБУ та невтручання у їхню діяльність», – сказав Віталій Шабунін.