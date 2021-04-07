Суд визнав неконституційним зменшення пенсій для чорнобильців

Конституційна скарга перебувала на розгляді КСУ з вересня 2018 року

7 квітня Конституційний суд України визнав неконституційним зменшення мінімального розміру пенсій для чорнобильців. Про це повідомила в Telegram представниця Верховної ради у КСУ Ольга Совгиря.

«Конституційний Суд сьогодні ухвалив перше із початку конституційної кризи рішення за конституційною скаргою щодо неконституційності окремих положень Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», – написала вона.

Совгиря додала, що, згідно із зазначеним Законом, з 2015 року було змінено методику визначення розміру пенсій, які призначались за цим Законом.

«У конституційній скарзі стверджувалось, що таким чином було суттєво зменшено гарантований державою мінімальний розмір пенсій, що свідчить про порушення зобов’язань держави щодо забезпечення соціального захисту заявників. Конституційний Суд погодився із позицією скаржників», – повідомила вона.

Совгиря розповіла, що конституційна скарга перебувала на розгляді КСУ з вересня 2018 року.

Пенсійний фонд України (ПФУ) з 1 квітня 2021 року проводить перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Пенсії будуть перераховані приблизно для 2 млн осіб.

У ПФУ також розповідали, як самостійно вирахувати розмір своєї пенсії.

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