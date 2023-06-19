Суд змінив запобіжний захід депутатці Київради Ар'євій. Батько-нардеп відреагував

Ар'єв стверджує, що тиск на його родину досі триває

Ар’єв скаржиться на травлю в медіа і на те, що ЗМІ продовжують «суворо дотримуватися версії прокуратури»

Народний депутат Володимир Ар’єв прокоментував рішення суду щодо зміни запобіжного заходу своїй доньці, депутатці Київради Ярині Ар'євій, яку підозрюють у ДТП з потерпілою. Допис він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

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За словами нардепа, тиск на його родину досі триває.

«Сьогодні я написав заяву в СБУ. Коли я побачив, що причиною пожежі, де 2 тижні в металевому гаражі тому згоріло авто моєї тещі, став мужик з тачкою, який міг палити цигарку, у мене не залишилось сумнівів – підпал. Сьогодні ж моїй дочці посилили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт попри те, що жодного порушення попереднього заходу не було», – написав Ар’єв.

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Крім того, Ар’єв скаржиться на травлю в медіа і на те, що ЗМІ продовжують «суворо дотримуватися версії прокуратури».

«Але я витримаю. І правду обов’язково розповім. Зараз, коли органи в часи воєнного стану мають необмежену владу, адвокати дочки радять мовчати. Хочу насамкінець лише згадати слова Василя Симоненка: «Немає нічого гіршого у світі, ніж коли обмежена людина отримує необмежену владу», – зазначив нардеп.

Нагадаємо, суд змінив запобіжний захід депутатці Київради Ярині Ар'євій, яку підозрюють у ДТП з потерпілою, з нічного на цілодобовий домашній арешт з браслетом.

Раніше народний депутат Володимир Ар’єв заступився за свою доньку, яку звинувачують у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння. За словами Ар’єва, ситуація з підозрою це ні що інше, як «очевидна помста».

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До слова, народний депутат Володимир Ар’єв повідомив про нові перипетії, які переживає його родина. Після звинувачень щодо його доньки Ярини Ар’євої, депутат розповів, що невідомі спалили автівку його тещі.

Також Ар’єв уточнив, що не знає, хто стоїть за підпалом, але порадив політичним опонентам бути обережнішими із публічними заявами.