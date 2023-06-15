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У Київській області фура переїхала військового

Наталія Порощук
glavcom.ua
У Київській області фура переїхала військового
29-річного військового госпіталізували до лікарні
фото: Proslav

Аварія сталася на 54 кілометрі траси Бориспіль-Дніпро

Уночі проти 15 червня поблизу Переяслава Київської області фура переїхала військового. Про з посиланням на коментар від представників першого відділу поліції (м. Переяслав) Бориспільського РУП ГУНП в Київській області повідомляє видання Proslav.

Аварія сталася на 54 кілометрі траси Бориспіль-Дніпро біля АЗС KLO. 63-річний водій вантажівки розповів поліції, що побачив щось на дорозі, коли їхав у напрямку села Мала Каратуль. 

Водій, для того, щоб оминути «перешкоду», здійснив маневр праворуч, однак передніми колесами наїхав на неї. Коли він зупинив вантажівку та вийшов із кабіни, то побачив чоловіка, який лежав на дорозі із травмами ноги. 

29-річного військового, який під час ДТП втратив ліву ногу аж до середини стегна, госпіталізували до лікарні.

Зазначимо, що це вже третій наїзд на військових за неповний місяць.

Нагадаємо, що раніше голова одного із судів Київщини збив на смерть нацгвардійця на блокпосту. Зазначається, що близько півночі голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на автомобілі «Лексус», рухаючись по проспекту Берестейському, на смерть збив 23-річного військовослужбовця Національної гвардії.

До того ж нещодавно у Хмельницькому водій збив на переході поліцейську і двох військових, є загиблий.

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Теги: ДТП Київ аварія

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