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Смертельне ДТП. Суддя на «Лексусі» у 20 разів перевищив дозволену швидкість

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Смертельне ДТП. Суддя на «Лексусі» у 20 разів перевищив дозволену швидкість
Слідство звинувачує голову суду у тому, що в момент аварії він був п’яним
колаж: glavcom.ua

Феміда узяла під варту суддю Олексія Тандира

Голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир суттєво перевищив швидкість, що призвело до скоєння смертельної ДТП, у якій загинув 22-річний нацгвардієць. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, вночі 26 травня 2023 року суддя Тандир їхав на «Лексусі» столичним проспектом Берестейського (у напрямку від вулиці Костянтина Герасименка до вулиці Миколи Ушакова) зі швидкістю приблизно 100 км/год. При цьому служитель Феміди повинен був знизити швидкість до 5 км/год, оскільки наближався до контрольно-пропускного пункту. Про це сигналізували відповідні дорожні знаки, встановлені на проїзній частині.

«Рухаючись зі швидкістю приблизно 100 км/год., (суддя Олексій Тандир – «Главком») не вжив заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу та навпроти будинку №139 по проспекту Перемоги у Києві здійснив наїзд на тимчасову огорожу контрольно-пропускного пункту та військовослужбовця, який ніс службу. В результаті дорожньо-транспортної пригоди військовий отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці пригоди», – сказано у судовій ухвалі.

Крім цього, слідство звинувачує голову суду у тому, що в момент аварії він був п’яним.

Водночас сам суддя Тандир заявив, що їхав з невеликою швидкістю 20 км/год. Однак пояснити, чому тіло нацгвардійця лежало за 30 м від «Лексуса», суддя не зміг.

Раніше Печерський районний суд на засіданні обрав запобіжний захід голові Макарівського райсуду Олексію Тандиру – тримання під вартою до 21 липня без можливості внесення застави. 

Крім того, повідомлялося, що у ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.

Також суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді Олексія Тандира.

Вища рада правосуддя дозволила арешт судді, який збив нацгвардійця на блокпосту.

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Теги: ДТП військові суддя Вища рада правосуддя

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