Смертельне ДТП. Суддя на «Лексусі» у 20 разів перевищив дозволену швидкість

Слідство звинувачує голову суду у тому, що в момент аварії він був п’яним

Феміда узяла під варту суддю Олексія Тандира

Голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир суттєво перевищив швидкість, що призвело до скоєння смертельної ДТП, у якій загинув 22-річний нацгвардієць. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані судового реєстру.

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За матеріалами справи, вночі 26 травня 2023 року суддя Тандир їхав на «Лексусі» столичним проспектом Берестейського (у напрямку від вулиці Костянтина Герасименка до вулиці Миколи Ушакова) зі швидкістю приблизно 100 км/год. При цьому служитель Феміди повинен був знизити швидкість до 5 км/год, оскільки наближався до контрольно-пропускного пункту. Про це сигналізували відповідні дорожні знаки, встановлені на проїзній частині.

«Рухаючись зі швидкістю приблизно 100 км/год., (суддя Олексій Тандир – «Главком») не вжив заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу та навпроти будинку №139 по проспекту Перемоги у Києві здійснив наїзд на тимчасову огорожу контрольно-пропускного пункту та військовослужбовця, який ніс службу. В результаті дорожньо-транспортної пригоди військовий отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці пригоди», – сказано у судовій ухвалі.

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Крім цього, слідство звинувачує голову суду у тому, що в момент аварії він був п’яним.

Водночас сам суддя Тандир заявив, що їхав з невеликою швидкістю 20 км/год. Однак пояснити, чому тіло нацгвардійця лежало за 30 м від «Лексуса», суддя не зміг.

Раніше Печерський районний суд на засіданні обрав запобіжний захід голові Макарівського райсуду Олексію Тандиру – тримання під вартою до 21 липня без можливості внесення застави.

Крім того, повідомлялося, що у ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.

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Також суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді Олексія Тандира.

Вища рада правосуддя дозволила арешт судді, який збив нацгвардійця на блокпосту.