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Працівниця поліції біля блокпосту під Києвом збила на смерть військового (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Працівниця поліції біля блокпосту під Києвом збила на смерть військового (фото)
Аварія сталася поблизу блок-посту на виїзді з Києва у напрямку Броварів
фото: пресслужба ДБР

За попередніми даними, поліцейська була твереза та рухалась із дозволеною швидкістю

Біля блокпосту на виїзді з Києва дорогою до Броварів сталася ДТП, у якій загинув військовослужбовець Добровольчого формування територіальної громади (ТРО). Про це повідомляє пресслужба Державне бюро розслідувань (ДБР).

«11 червня 2023 року поблизу блок-посту на виїзді з Києва у напрямку Броварів сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув військовослужбовець Добровольчого формування територіальної громади», – йдеться у повідомленні.

Працівниця поліції біля блокпосту під Києвом збила на смерть військового (фото) фото 1

За кермом авто була працівниця правоохоронного органу. «За попередніми даними, вона була твереза та рухалась із дозволеною швидкістю 110 км/год», – зазначили у ДБР.

Слідчі провели огляд місця події, опитали свідків та учасників та встановили, що військовий перебігав проїзну частину у невстановленому для цього місці.

Як повідомлялося, голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир суттєво перевищив швидкість, що призвело до скоєння смертельної ДТП, у якій загинув 22-річний нацгвардієць. 

Читайте також: Суддя Тандир, алкоголь, смертельна ДТП. Запрограмована трагедія
Теги: трагедія алкоголь суддя аварія ДТП військові

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